Hechingen SKM sorgt für volle Ränge im „Museum“

Hechingen / Diana Maute

Lachen für den guten Zweck: Beim Benefizabend des SKM Zollern im Hechinger „Museum“ blieb kein Auge trocken.

Liebe muss ma nach außa traga: Was Theaterikone Dietlinde Ellsässer auf gut Schwäbisch ausdrückt, leben die rund 130 ehrenamtlichen Betreuer der SKM Zollern mit ihrer Tätigkeit vor. Sie kümmern sich nicht nur um die Rechtliche Betreuung von Hilfsbedürftigen, die aufgrund einer Behinderung oder Erkrankung dazu selbst nicht in der Lage sind. Sie begleiten diese Menschen auch in ihrem nicht immer einfachen Alltag und tun damit das, was Dietlinde Ellsässer ganz unverblümt fordert: Sie bringen Nächstenliebe in die Gesellschaft, kümmern sich, leisten denen wertvolle Hilfe, die sie dringend brauchen. Mit dem SKM Zollern haben sie dabei einen verlässlichen Partner an ihrer Seite, der sie in allen Fragen der Führung ihrer Rechtlichen Betreuung berät und begleitet.

Mit dem Besuch des Benefizabends am Freitag im „Museum“ taten die zahlreichen Gäste nicht nur dem SKM Zollen etwas Gutes, sondern auch sich selbst. Denn Lachen ist bekanntlich gesund, und wo die unvergleichliche Dietlinde Ellsässer und ihre kongenialen Bühnenpartner Heiner Kondschak und Jakob Nacken auftreten, ist beste Unterhaltung garantiert.

Dass der zweite Teil ihres Programms „Männer und ich“ mit „Dreifaltigkeit“ überschrieben ist, lässt sich nicht alleine durch den Untertitel „Romantisch. Weiblich. Keck“ erklären. Die schwäbische Diva und ihre beiden Männer sind viel mehr. Sie sind so musikalisch wie wortgewandt, sie „schwätzen“ und sprechen, singen und swingen. Die holde Weiblichkeit schwärmt von Liebe und Leidenschaft, erklärt die Kunst des Küssens und fordert, dass „au dr Schwob“ Zeit haben muss für Zärtlichkeit. „Mir sitzat onder Apfelbäum, mir sitzat onder Nussa“, gibt sich die liebeshungrige Dietlinde, die für ihren Auftritt in Hechingen extra noch „Stülple von der Geli“ besorgt hat, einem lustig-romantischen Liebessingsang hin. Denn schließlich gehe es an diesem Abend um die Liebe, das Ankommen und das „an ebber Rankommen“, lässt sie wissen, um selbst mächtig „ran“ zu gehen. Zwar hat sie gleich zwei Männer mit auf die Bühne gebracht, das aber eher aus Mitleid. „Des isch doch au an sozialer Dienscht, no händ dia was zom doa heit Obad“, lässt sie wissen.

Auf Flirtkurs begibt sich die fesche Dietlinde viel lieber im Publikum. Während sie der Paderborner Herr aus der ersten Reihe mit akzentfreiem Hochdeutsch beeindruckt, kann sie sich mit den Wessingern etwas weiter hinten natürlich ganz zwanglos auf schwäbisch unterhalten. „Sie send doch beschtemmt au im Ehraamt tätig, oder? Sie händ so a G’sicht“, stellt sie bei genauerer Betrachtung eines Zuschauers fest. Am liebsten würde sie auch noch mit Ralf anbändeln, den sie sich ganz spontan aus den vollbesetzten Reihen ausgeguckt hat, denn „flirten soll ma au, wenn ma scho ebber hot.“ Doch schon ruft das nächste Lied, in dem sich natürlich alles um Zweisamkeit und verliebte Herzen dreht. Quasi eine Einladung an alle Paare im Publikum, öfter mal kleine Zärtlichkeiten auszutauschen, gemäß der musikalischen Botschaft: „Du bist alles, was ich habe, auf der Welt.“ So viel Poesie und Romantik – da gibt es für Dietlinde kein Halten mehr. Zur Melodie von „Baby“ muss ein Stehblues her, für den sie sich mir nichts, dir nichts einen Herrn aus dem Publikum schnappt. Zuschauerin Anita aus „Bechadsweila“ darf sich wenig später über ein eigens auf sie zugeschnittenes Liebeslied freuen, das ihr die musikalischen Multitalente Jakob Nacken als Sänger und Heiner Kondschak an der Gitarre auf den Leib schneidern. Nicht erst an dieser Stelle bleibt kein Auge im Saal trocken.

Bei allem Spaß vergisst Dietlinde Ellsässer nicht, auch an den Ernst des Lebens zu denken und zu Spenden für den SKM Zollern aufzurufen. Denn „wenn da amol Hilfe brauchschd, dann send dia do.“ Ein wahres Wort am Ende eines gelungenen Benefizabends voller Liebe, Leidenschaft und Lachen.