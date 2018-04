Vereine Ski-Club: Innovative Konzepte kommen an

Am 1. Mai ist Skihüttenstart

Einen Überblick über die diesjährigen Skihüttentermine erhielten die Mitglieder in der Hauptversammlung: Skihüttenstart ist am 1. Mai, es folgt die Öffnung am 10. Mai (Vatertag), am 24. Juni ist Vorstandsbewirtung, am 22. Juli Sommerfest, am 9. September Herbstfest und am 7. Oktober

Abgrillen.