Der Sing-Bus der Deutschen Chorjugend macht am Dienstag, 27. Juli, Halt in Bisingen. Der Kirchspiel-Kindergarten-, Kinder- und Junger Chor hatte sich um diese außergewöhnliche Bühne beworben – und als nur einer von sieben Chören in ganz Baden-Württemberg den Zuschlag bekommen. „Was uns nat...