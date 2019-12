Die einen mögen’s beschaulich, die anderen turbulent: Der Jahreswechsel naht mit großen Schritten und wer jetzt noch nicht weiß, wo er die letzten Stunden dieses Jahrzehnts verbringen wird, sollte sich mit dem Pläneschmieden sputen, denn von den wenigen größeren Silvesterveranstaltungen, die es in und rund um Hechingen gibt, sind die meisten natürlich schon komplett ausgebucht. Hier – eventuell eben auch als Merkzettel für Silvester 2020 – eine kleine Auswahl der Glanzlichter:

Gut essen geh’n, geht immer

Gut essen gehen kann man zum Jahresausklang allemal. Zahlreiche Restaurants im Hohenzollerischen, wie zum Beispiel das Landgasthaus „Kaiser“ in Boll, bieten spezielle Silvesterbüffets an. Mmhhh, lecker! Aber auch hier empfiehlt sich natürlich ein Anruf vorab, damit das festliche Tafeln auch klappt – bevor es ab Neujahr dann wieder ans Kalorienzählen geht.

Vom Feinsten aufgetischt wird morgen Abend auch im Hofgut Domäne, der wohl größten Partymeile in weitem Umkreis. Gefeiert wird in den beiden Restaurants „La Paz“ und „Lui“. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr. Beide Veranstaltungen mit insgesamt mehreren hundert Gästen seien allerdings schon lange ausgebucht, bedauert eine Mitarbeiterin im Servicebüro. Im feurig-südamerikanischen Ambiente des „La Paz“ liefert ein DJ die passende Musik für den Sprung ins neue Jahrzehnt und es gibt sowohl ein Feinschmeckerbüffet als auch einen Mitternachtssnack. Das Wort Paz kommt übrigens aus dem Spa­ni­schen und heißt Frie­den beziehungsweise Ruhe. Na ja, da wird heute wohl eine Ausnahme gemacht.

Zur Silvestergala im nobleren „Lui“ gehören Livemusik mit der Spitzenband James Torto & Friends, ein 18-Meter-Vorspeisen-Büffet und Hauptgang à la carte sowie ein Flying-Büffet zum Zwölf-Uhr-Läuten.

Um Mitternacht wird auf dem Domäne-Areal für die Gäste und für Zaungäste jedes Jahr ein Mega-Feuerwerk gezündet, dass bis weit über Hechingen hinaus zu sehen ist.

Die Burg macht früher zu

Hoch oben über der Domäne, auf der Burg Hohenzollern, gibt es kein spezielles Silvesterprogramm. Betrieb wie immer lautet die Devise; den Jahreswechsel merkt man nur an den leicht eingeschränkten Öffnungszeiten: Heute hat die Burg wie immer ab 10 Uhr geöffnet, schließt aber schon um 15 Uhr. Am Neujahrstag tun sich die Tore eine Stunde später, also erst um 11 Uhr auf. Geöffnet ist die Burg am 1. Januar bis 16.30 Uhr.

Die Dreckspatzen sind schuld

Einen perfekten Ausblick auf die Stadt Hechingen im Glanz der Feuerwerksraketen hätte man auf den Anhöhen unterhalb der Burg. Dieser „Geheimplatz“ ist aber leider keiner mehr. Die Landwirte sperren die Wiesen mittlerweile ab, weil es zuletzt doch zu viele Autos geworden sind, und vor allem weil zu viele Dreckspatzen ihren Silvestermüll im Grünen liegen lassen. Deshalb ist eine der wichtigsten Silvesterregeln: Dreck wegräumen, egal ob in der freien Natur, in der Fußgängerzone oder vor Nachbars Gartenzaun!

Nachtblau und rote Lippen

Aber zurück zur Gala! Die alles entscheidende Frage für Frauen jeden Alters lautet da ja wohl: Was um Himmels willen ziehe ich an? Ein schneller Blick in die Modemagazine klärt auf: Schimmerndes Nachtblau ist die angesagte Farbe, die Augen trägt man „smokey“, die Lippen knallrot – und bewundernde Blicke auf der Silvestergala sind garantiert.

Zum Beispiel auf der Tanz-Silvesterparty mit Kultstatus heute Abend in der Hohenzollernhalle in Bisingen. Mit etwas Glück ist hier sogar noch eine der wenigen Restkarten zu ergattern (Telefon 07433/10801; karten@silvestergala-bisingen.de). Veranstalter und Conférencier Volker Wachendorfer und die Tanzband „Prestige“ haben alles für eine rauschende Ballnacht und auch die eine oder andere Überraschungen vorbereitet. Im Eintrittspreis inbegriffen sind ein Begrüßungsdrink, ein Vier-Gänge-Silvesterbüffet von der Metzgerei Wengert mit Live-Cooking, sämtliche Getränke und natürlich Sekt fürs Zwölf-Uhr-Stößchen, wozu Käsevariationen und ein Mitternachtsgulasch gereicht werden. Na? Lust? Saalöffnung ist um 18 Uhr.

Ein toller Tipp für Silvester ist immer auch das Theater Lindenhof. Nach langer Bauzeit präsentiert sich der Melchinger Kulturtempel ja seit wenigen Wochen in frisch renoviertem Glanze und ist deshalb sowieso einen Schnupperbesuch wert. Umso mehr am heutigen Altjahresabend, wenn nämlich auch „Zwei wie Bonnie und Clyde“ zugegen sind. So heißt die Komödie von Tom Müller und Sabine Misiorny, die um 16.30 Uhr und um 19.30 Uhr in der nagelneuen Lindenhof-Scheune aufgeführt wird. Außerdem steht im Lindenhof-Saal ein musikalisches, kabarettistisches Programm namens „Gaisburger Marsch“ von und mit Gerd Plankenhorn und Wolfram Karrer zur Wahl, wobei die 17.30-Uhr-Aufführung ausverkauft, die 20.30-Uhr-Vorstellung aber durchaus noch zu haben ist.

Der Gag dabei: Wer im Lindenhof (Tel. 07126/92 93 94 oder karten@theater-lindenhof.de) das „Silvesterpaket 1“ bucht, wird vor der Theateraufführung im Foyer mit Sekt empfangen. Wer sich das „Silvesterpaket 2“ leistet, bekommt Sekt und auch noch Häppchen dazu, zubereitet vom neuen Wirt des Gasthaus „Lindenhof“, Tobias Betzmann.

Testlauf in Melchingen

Auch außerhalb des Theaters warten die Melchinger mit einer echt pfiffigen Idee auf: zum ersten Mal hat sich das Dorf um 23 Uhr zum gemeinsamen, also ressourcenschonenden Böllern auf dem Rathausplatz verabredet. Es ist ein Versuch. Mal sehen, ob’s zieht.

Pulverfischer ist Kult

Wer böllern mag und böllern will, für den ist Hechingen sowieso die erste Adresse: Wo sonst gibt es eine derart große Vielfalt an Pyrotechnik wie bei der Traditionsfirma Pulverfischer auf etwa halben Weg Richtung Lindich, die ihren Werksverkauf heute geöffnet haben.

Starensemble in St. Silvester

Und nun zum Finale noch das absolute kulturelle Highlight für den heutigen Dienstag: Das fünfte Silvesterkonzert der Hohenzollerische Jakobusgesellschaft (HJG) in der St.-Silvester-Kirche in Jungingen. Es treten auf: die vier Ausnahmekünstler Irina Gulde und Isabelle Bläubaum (Sopranistinnen), Konzertpianist Clemens Müller und erstmals der Starklarinettist Raphael Schenkel. Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Stücke von Mozart, Schubert, Wenzel Kalliwoda, Spohr, Bellini, Gershwin und Bernstein. Mit dem Erlös unterstützt die HJG den Jugendmigrationsdienst der Hechinger Caritas.

