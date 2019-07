Bei der 3. Europameisterschaft im Fallschirmzielspringen ließ der Schlatter Modellflieger und Fallschirmspringer Roland Schuler einmal mehr die gesamte Konkurrenz hinter sich. Nun will er im kommenden Monat auch noch Deutscher Meister werden. „Ich weiß bald gar nicht mehr, wo ich die vielen Pokale, Urkunden, Medaillen und Auszeichnungen anbringen soll“, meint Roland Schulers Ehefrau Christine beim Besuch der HZ. Fürwahr, im Haus am Schlattemer Kirchenköpfle mit der Nummer 14 gibt es zahlreiche Trophäen zu bewundern.

Der jüngste Sieg: der Europameistertitel. Die alle zwei Jahre stattfindende Europameisterschaft im Fallschirmzielspringen wurde in diesem Jahr in der Schweiz in Langenthal in der Nähe von Bern ausgetragen. Als Wettbewerbsaufgabe musste ein Zielsprung aus etwa 300 Metern Höhe gemacht werden. Roland Schuler musste sich dabei in drei Wettbewerbstagen gegen 50 weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Schweiz, der Tschechischen Republik, den Niederlanden, Belgien und Deutschland durchsetzen.

In der Qualifikationsrunde schlug sich Roland Schuler dann schon recht wacker. In einem der Duelle traf er auf seinen Sohn Philipp, ebenfalls begeisterter Zielspringer und Modellflieger. „Da hätte ich jedes Mal gerne zwei Sieger“, meint Mutter Christine, die als Fan, Köchin und Zeugwartin immer mit von der Partie ist. Roland Schuler hatte gegen seinen Sohn schließlich einmal mehr die Nase vorn.

Er errang den 9. Platz und qualifizierte sich so für die Play-off-Runde. Dort war er nicht mehr aufzuhalten, der Schlatter eilte fortan von Sieg zu Sieg. Daran hinderten ihn auch die stetig wechselnden, leicht böigen Windverhältnisse nicht. „Als ich im Halbfinale den Europameister von 2015 ausschalten konnte, hatte ich bezüglich des Titelgewinns ein mehr als gutes Gefühl“, erinnert sich der Schlatter Europameister an den Wettbewerb zurück. Im Finale kam Schulers Duellpartner vom Ausrichterclub, dieser konnte aus dem Heimvorteil jedoch kein Kapital schlagen. Mit einem beeindruckenden 150-Zentimeter-Sprung, also nur eineinhalb Meter vom 32 Zentimeter großen Mittelpunkt des Zielfeldes entfernt, gewann Roland Schuler die 3. Europameisterschaft im Fallschirmzielspringen. Der Jubel war natürlich groß, den Höhepunkt bildete dann die Siegerehrung. Neben dem Europameisterpokal erhielt der neue Champion aus dem schwäbischen Killertal einen riesigen Erinnerungspokal mit Urkunde. Und die Siegesfeier? „Die wird ganz sicher noch nachgeholt“, sagt Roland Schuler.

Abwarten will er auf jeden Fall das Wochenende vom 16. bis 18. August. Da geht es in Neuburg an der Donau nämlich um den Titel des Deutschen Meisters. Hier muss der Schlatter Europameister natürlich mit der Bürde des Top-Favoriten leben.

Zudem hat Roland Schuler mit seinen Söhnen Stefan und Philipp namhafte Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Getreu seiner Maxime „Nicht viel überlegen und schauen, was als nächstes kommt“ rechnet er sich aber auf jeden Fall eine gute Siegchance aus.