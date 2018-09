Sickingen Sickinger Häuslebauer wollen loslegen

Sickingen / Ernst Klett

Wenn Ortsvorsteher Gerhard Henzler und sein Ort­schaftsrat zur Tat schreiten und die Liste mit den Haushaltsanforderungen für den Hechinger Gemeinderat eintüten, braucht es viel Verpackungsmaterial. Das Gremium des Stadtteils mit dem Wasserturm nimmt zum einen die Erhaltung der öffentlichen Einrichtungen sehr wichtig, schaut aber gleichzeitig zielgerichtet in die Zukunft. Und dieser Blick ist voll und ganz auf den Bereich „Witzenhart“ adressiert. Auf der Hochfläche vor dem Wasserturm sollten auf 3,7 Hektar 33 Bauplätze entstehen – so lautete die Planung vor mittlerweile sechs Jahren. Dass das Projekt nicht unumstritten war und wohl noch immer ist, machten damals die unmittelbaren Anlieger deutlich.

Im November 2012 wurde der Auslegungsbeschluss von der Tagesordnung des Gemeinderates genommen, weil es noch Klärungsbedarf beim Gründungsplan gab. So resümierte es jetzt Ortsvorsteher Henzler im Ortschaftsrat. Er bedauerte: „Seit dieser Zeit tut sich nichts mehr.“ Und dies, obwohl der heutige Bürgermeister als Erster Beigeordneter erklärt habe, die Stadt wolle 2015 den Flächennutzungsplan fortschreiben, um „Witzenhart“ zu integrieren. Dies habe Philipp Hahn ein Jahr später wiederholt. Allerdings: Vor drei Monaten hatte der neue Bürgermeister erklärt, dass auch andere Stadtteile wegen ihrer Baugebiete drängten – um dann Ende Juli im Sickinger Ortsparlament die alte Zielvorstellung zu wiederholen.

Und nun? Geduldig sein und Tee trinken in Sickingen? Nein. Ortschaftsrat und Ortsvorsteher drängen ebenfalls und weiterhin. Gerhard Henzler: „Nach Meinung des Ortschaftsrats und der ungeduldig wartenden Bauinteressenten hätten längst alle Fragen geklärt sein können.“ Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl: Damit die potenziellen Bauherren auch wirklich noch in den Genuss der günstigen Zinsen kommen können.

Ein dickes Päckle bei den Sickinger Haushaltswünschen macht der Sammelpunkt Örtliche Entwicklung, Sanierung, Straßen aus. Nach dem Kauf und Abriss des Gebäudes Oesterle in zentraler Lage sollen die Stichstraße Im Höfle auf vier bis viereinhalb Meter verbreitert, die Valentinstraße saniert und mit neuer Beleuchtung versehen – und vor allem der neue Dorfplatz gestaltet werden. Neue Straßenbeläge braucht es laut Haushaltswunschliste außerdem in der Wiesenstraße, im Weiler Trieb, in der Johann­-Strauß-Straße und teilweise auf dem Rundwanderweg vom unteren Friedhof in Richtung Wasserturm.

Der Sickinger Friedhof selbst ist zwar der erste in der Gesamt­stadt mit einer Urnenwand, aber mit dem Parken ist es so eine Sache. Deshalb findet sich der Einstieg in die Planung eines ordentlichen Parkplatzes ebenfalls auf der Projektliste. Schon vorher erledigt werden sollen unter anderem der neue Belag für den Weg vom Eingang zur Aussegnungshalle, ein Container-Standort vor eben dieser Halle und die Erneuerung des Parkstreifens am unteren Eingang.

Nicht unerheblichen Renovierungsbedarf meldet Sickingen für wichtige städtische Gebäude: das Rathaus mit Jugendtreff, die Grundschule mitsamt der Turn- und Festhalle und das Feuerwehrhaus – wo unter anderem aufsteigende Feuchtigkeit gestoppt werden soll.