Ein neues Gremium, viele bekannte Wünsche: In Sickingen wird an der Haushaltsliste für 2020 gefeilt. Sorge bereitet derzeit ein tierisches Problem.

Es war die erste Sitzung des neuen Sickinger Ort-

schaftsrates und auch des neuen Ortsvorstehers. Dabei ging es am Montagabend gleich um mit das Wichtigste: das liebe Geld. Was meldet Sickingen für den Haushaltsplan 2020 an, wie sieht die Aufgabenliste aus?

Sickingens neuer Ortsvorsteher Siegbert Schetter machte gleich einmal klar: „Was man vor der Wahl versprochen hat, soll man auch halten.“ Und so richtet sich der Blick auf den Friedhof. Setzungen und Hangrutschungen bereiten Ärger. Gerade ältere Friedhofsbesucher haben Mühe, die steilen Treppen zu bewältigen – und wenn sie dann noch Pflanzen und Gartengerät dabei haben, wird es noch beschwerlicher.

Beschwerliche Treppengänge machen gerade Älteren zu schaffen

Schon länger wird über geschickte Standorte für Grünabfall-Container diskutiert, einer sollte unten am Hang stehen, einer oben. Ortsvorsteher Schetter plant einen Vort-Ort-Termin mit Hechingens Stadtbaumeisterin Helga Monauni. Es soll ein ordentliches Konzept ausgearbeitet werden, das dann Stück für Stück, Jahr für Jahr, umgesetzt werden kann.

Zu schaffen machen auf dem Sickinger Friedhof übrigens tierische Bewohner: Waldameisen. Die wandern von den Heckenbereichen bis ins Dach der Leichenhalle – „und machen alles hin“, so Schetter. Allerdings: Waldameisen stehen unter Naturschutz. Jetzt soll ein Fachmann die Tierchen am besten umsiedeln.

Zugezogene sollen für die Ortsgemeinschaft gewonnen werden

Was soll, außer dem Friedhof, noch in den Haushaltsplan? Wie immer natürlich der Straßenunterhalt. Die Haldenstraße muss gemacht werden, davor aber muss geprüft werden, wie alt die Leitungen unter dem Straßenbelag eigentlich sind.

Schön wäre eine Anbindung an die Hechinger Rundwanderwege. Ein Stück zum Friedhof hin fehlt noch, dann ließe sich auch mit Rollator oder Kinderwagen bequem um Sickingen spazieren gehen.

Die Förderung von Vereinen und des Freizeitangebots ist auch nichts Neues. Zugezogene sollen angesprochen werden, um sie für die Ortsgemeinschaft zu gewinnen.

Gerne hätte der Sickinger Ortschaftsrat die zügige Erschließung des Baugebiets Witzenhart. Auch das ist ja schon eine längere Geschichte. Es soll geprüft werden, ob wirklich noch alle Grundstückseigentümer gewillt sind mitzumachen.

Feuerwehr lädt jetzt schon zum Maibaumstellen ein

Eine mögliche Erweiterung des Kindergartens hängt davon ab, wie sich die Situation im Nachbarstadtteil Bechtoldsweiler entwickelt. Bei der Gestaltung des Dortfplatzes setzt der Ortschaftsrat wohl auf eine kleinere Lösung (zwei Bänkle, zwei Bäume), denn vielleicht wartet ja beim Feuerwehrhaus eine größere. Hier geht der Blick gleich einmal ins nächste Jahr. Die Feuerwehr Sickingen erklärt sich bereit, am 30. April 2020 den Maibaum zu stellen, und zwar am Feuerwehrhaus. Da gibt es zumindest sanitäre Anlagen.

Wird die Halle eigentlich rechtzeitig Mitte September fertig?

Was fehlt noch? Begrüßungsschilder am Ortseingang (Edelstahl wäre pflegeleicht), ein Mitfahrbänkchen (selbst wenn das dann „nur“ als Ruhebank benutzt wird), eine bewegliche Bühne für die Halle, Platz im Schuppengebiet, Wünsche gibt es viele. Sickingens Ortsvorsteher will sich bei Vereinen, Schule, Kindergarten und Feuerwehr umhören, was dort gebraucht wird. Bis zum 20. September muss die Liste fertig sein.

Apropos fertig werden. Was macht eigentlich der Hallenausbau? Spätestens am 17. September soll darin die Einschulungsfeier stattfinden. Ortsvorsteher Schetter ist häufig vor Ort und äußerte in der Sitzung am Montag seine Bedenken: „Bis jetzt sieht es noch mau aus.“

