Jungingen Sichtfenster ins schöne Killertal

Zusätzliche Parkplätze beim Rathaus

Vergabe Der Junginger Gemeinderat hat zwei Aufträge einstimmig vergeben. Die Firma Gebr. Pröpster erledigt zum Angebotspreis von rund 5000 Euro die Kanal- und Böschungssicherung an der Starzel im Gewann „Stollengarten“. Mit gut 220 000 Euro hatte das Junginger Unternehmen ebenfalls das günstigste Angebot für dieses Paket: die Erneuerung der Stützmauer in der Killerstraße gleich neben den Parkplätzen an der B 32, die Gehweg- und Bordsteinerneuerung an der Schüttestraße bis zum Bauhof, den Fußweg vom Pausenhof der Grundschule bis zum Bahnübergang sowie neue Parkplätze auf dem Grünstreifen hinter dem EnBW-Gebäude neben dem Rathaus.