Infrastruktur Sicherer Strom für Rangendingen

Rangendingen / HZ

In der zweiten Aprilwoche beginnt die Netze BW mit der Verlegung eines neuen 20 000-Volt- Erdkabels vom Umspannwerk Trillfingen nach Rangendingen. Im Rahmen der Investition von rund 900 000 Euro werden auch die Kläranlage und die Rangendinger Mühle zukünftig besser ans Stromnetz angebunden.

Die nachhaltig sichere Versorgung Rangendingens stehe für die EnBW-Tochter im Mittelpunkt der Maßnahme, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Auslöser dafür war vor allem die gestiegene Netzlast durch höheren Stromverbrauch und vermehrte Einspeisung aus dezentralen Anlagen.

In der Folge der Abtrennung der Netze Rottenburgs und Hechingens auf der Mittelspannungsebene gelangten die bestehenden Kabel zunehmend an ihre Belastungsgrenze. Aktuell gewährleisten eine von Hirrlingen kommende 20 000-Volt-Freileitung sowie die Doppelfreileitung vom Umspannwerk Trillfingen her die Versorgung der Starzelgemeinde. Diese Freileitung wird jetzt durch ein deutlich leistungsfähigeres Erdkabel ergänzt.

Sowohl die Stadt Haigerloch als auch die Gemeinde Rangendingen nutzen die Gelegenheit und lassen Leerrohre für den Breitband-Ausbau mitverlegen.

Weitgehend über freies Feld und entlang von Wirtschaftswegen verläuft die gut sechs Kilometer lange Trasse bis zum nahe der Bahnlinie gelegenen Schaltwerk Rangendingen. Auf dem letzten Abschnitt wurde sie so gewählt, dass Kläranlage und Mühle zukünftig von zwei Seiten angebunden sind. Dazu erstellt die Netze BW auch eine neue und kompakte Ortsnetzstation, die die beiden bestehenden ersetzt. Die in die Jahre gekommene Stichleitung auf Holzmasten kann im Anschluss entfallen.

Auch für die Aufgaben des Schaltwerkes selbst gibt es zukünftig eine modernere Lösung: Die neue Umspannstation am Mühlweg sorgt nicht nur für die Anbindung des Ortsnetzes in der näheren Umgebung. Fernsteuerbare Schalter im Inneren erlauben der Netzleitstelle in Ravensburg schnelleres Eingreifen, um nach Störungen die Versorgung wieder herzustellen. Projektierer Ralf Weigold rechnet mit etwa vier Monaten Bauzeit für das komplette Paket. Mit dem Tiefbau ist die Nusplinger Firma Bogenschütz beauftragt. Die Verlegung der Erdkabel erfolgt weitgehend in offener Bauweise. Für die Unterquerungen der Starzel sowie der Kreisstraßen ist eine Reihe von Spülbohrungen erforderlich. Mit vorübergehenden Beeinträchtigungen des Verkehrs ist auf den betroffenen Wirtschaftswegen sowie in der Mühlstraße in Rangendingen zu rechnen, wenn die neue Station errichtet wird.

„Erdkabel“, so wird schließlich erläutert, „versprechen generell eine deutlich höhere Versorgungssicherheit als Freileitungen, bei denen Witterungseinflüsse wie Sturm oder Blitzschlag, aber auch Tiere Störungen verursachen können.“