Nicht weniger als 15 Showtanzgruppen zeigten am Freitagabend in der Turn- und Festhalle in Stetten, was sie ein ganzes Jahr lang einstudiert haben. Zu sehen waren ausgefeilte Choreographien und akrobatische Einlagen mit mehrstöckigen Pyramiden, deren Spitze fast zur Hallendecke reichte. Die Zuschauer konnten dabei die ausgezeichnete Kondition der Auftretenden und deren außergewöhnlichen Gleichgewichtssinn bewundern. So erhielten die Gruppen während und nach ihren Auftritten stürmischen Beifall.

Beatrice Wolf eröffnete die Veranstaltung mit Grußworten an Tanzgruppen und Publikum und sprach den beteiligten Tanzgruppen den Dank der Narrenzunft Hagaverschrecker für ihre Zusage aus. Durch das Programm führte in gewohnt sicherer Weise Diana Pfister. Für die Musik sorgten die Veranstaltungstechnik Patrick Wolf und DJ Chille.

Pyramiden und ein Mumiengrab

Zum Auftakt der Veranstaltung trat die Mittlere Garde der Narrenzunft Hagaverschrecker Stetten auf die Bühne. Ihr Thema: „Schwanensee, die Farbe der Federn liegt nicht im Kern“. Die Tänzerinnen brachten sofort die richtige Stimmung in die Halle. Ins historische Ägypten führte die Showtanzgruppe des Musikvereins Bierlingen mit dem rätselhaft anmutenden Thema „Fünf Flächen – fünf Ecken – was wird sich wohl dahinter verstecken“, wobei Pyramiden und ein Mumiengrab die Bühne bildeten und sich eine Mumie aus dem Grab zu den Tänzerinnen gesellte und die Menschenpyramide krönte.

„Wenn La Catrina erwacht, wird Party gemacht“ war das Thema der Gruppe „Just Dance“ des TSV Stein unter der Leitung von Alexandra Supper und Daniela Bailer.

Ein aktuelles Thema griff die Tanzgarde des SV Weilheim auf, nämlich den Feinstaubalarm von Stuttgart. Die Bühne war mit dem Fernsehturm dekoriert, und getanzt wurde mit kleinen Autos. Sehr gelungen!

Die „Dancing Devils“ aus Stein führten das Publikum ans Meer mit vielen Fischen und einer versenkten Schatztruhe, die von Seeräubern gehoben wurde. Motto: „Hörst du die Sirenen kommen.“

Haltet den Computervirus auf!

Ebenfalls ein aktuelles Thema behandelten die Mitglieder der Tanzgruppe „Best Harmony“ der Narrhalla Boll unter dem Titel „Plötzlich bricht der Computervirus aus, haltet ihn auf, sonst breitet er sich aus“.

Zum ersten Mal trat dann die neu gegründete Männertanzgruppe „Hagaboys“ der Narrenzunft Hagaverschrecker Stetten auf mit dem Thema „Männerschnupfen“ auf. Sie erregte beim Publikum große Heiterkeit.

Die Große Garde der Narrenzunft Hagaverschrecker behandelte wieder ein sehr aktuelles Thema, nämlich den Kohleausstieg. Titel: „Bernhards Leben, Kohlestein, wird leider bald zu Ende sein“.

Ein Feuerwerk des Fasnetstanzes bot danach das „Spandalenballett Geislingen“ mit dem Thema „Unser Jubiläumsfeuerwerk – Heidanei, Feuer frei“. Die Leitung hatten Manuel Stehle und Sarah Hochheimer.

Die Showtanzgruppe der Butzenzunft Hirrlingen tanzte die Geschichte von „Aladdin“, bevor das „Erlaheimer Ballett“ unter dem Thema „Mit Pauken und Trompeten marschieren sie ein – die Nussknacker aus Erlaheim“ die nächste Tanznummer bot.

Gruselig wurde es beim folgenden Auftritt von „Mixed Emotion“ der Narrhalla Boll. Die Nummer hieß: „Walpurgisnacht – welche Hexe gelangt an die Macht“. Die Hexen wirbelten über die Bühne und boten auch artistische Szenen.

Die Gruppe „Glimax“ von der Narrenzunft „Wurmlinger Knöpfle“ führte die Besucher in den „Zauber Afrikas“. Wilde Tiere durften da nicht fehlen. Die „Dancing Girls“ der Narrenzunft Wachendorf traten unter dem Thema „Feuer und Eis“ auf, und den krönenden Abschluss boten die „Flotten Hosen“ des TSV Stein, eine Männergruppe, mit ihrem lustigen Auftritt „Nix ok im Schul-WC“. Dabei wurden die laufenden Schwierigkeiten eines Hausmeisters mit einer Schultoilette eindringlich vorgeführt. Auch die „Blue Man Group“ ließ dabei grüßen.

Nachdem der nicht enden wollende Beifall für alle Tanzgruppen am Ende des Programms verstummt war, bat Diana Pfister nochmals alle Tänzerinnen und Tänzer auf die Bühne. Dann wurde mit der Musik von Veranstaltungstechnik Patrick Wolf und DJ Chille bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert.