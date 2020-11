An gefühlt allen Kassen, ob in Supermärkten, Fach- und Einzelhandelsgeschäften oder im Friseursalon hängen sie, die Schilder mit der Aufforderung, möglichst bargeldlos zu bezahlen. Soweit nicht neu und nicht ungewöhnlich – empfehlenswert auch gerade inmitten einer grassierenden Viruspandemie.

Stetten ist „Versuchskaninchen“

Dass man aber jetzt auch im kleinen Amtszimmer von Silvia Alber einfach die EC-Karte zücken kann, das ist neu und bisher in Haigerloch noch nie dagewesen. „Ab sofort kann man in der Ortschaftsverwaltung Stetten auch bargeldlos bezahlen“, teilt die erfahrene Verwaltungsmitarbeiterin offiziell mit. Stetten ist im Haigerlocher Stadtgebiet die erste Ortschaftsverwaltung, in der das neue Bezahlsystem eingeführt wird. „Wir sind quasi ,Versuchskaninchen’ für alle anderen Ortschafts­verwaltungen in Haigerloch“, erklärt Alber.

Vom Führerschein bis zur Schankerlaubnis

Wer jetzt fragt: Was soll man in einem Dorfrathaus denn schon bezahlen müssen?, dem soll ein kleiner Einblick in die vielfältigen Angebote und Aufgaben einer Ortschaftsverwaltung die Augen öffnen. „Ganz viele Einwohner, vor allem neu hinzugezogene, wissen gar nicht, was alles auf der Ortschaftsverwaltung möglich ist“, weiß Silvia Alvber aus Erfahrung. Dabei ist gerade bei einem Neuzuzug das örtliche Rathaus die richtige Adresse. Auch wer ein Gewerbe an-, ab- oder ummelden will oder muss, ein Führungszeugnis, Meldeauskünfte oder einen Fischereischein benötigt, kann sich vertrauensvoll an Frauen wie Silvia Alber und ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Ortschaftsverwaltungen wenden. Man kann Hunde an- und abmelden. Beglaubigungen, Führerscheine und sogar Gaststättenerlaubnisse und Schankgenehmigungen können direkt vor Ort ausgestellt werden. Sogar die Friedhofsverwaltung ist in den Ortschaftsverwaltungen angesiedelt. Diese großen und kleinen behördlichen Dienstleistungen sind freilich mit Gebühren verbunden – und die kann man in Stetten ab sofort auch bargeldlos bezahlen. „Wir machen alles, was zum Beispiel ein Bürgerbüro auch macht – außer Ausweise und Pässe“, fasst Silvia Alber das Aufgabenspektrum zusammen. Die Verwaltungsmitarbeiterin und ihre Kolleginnen und Kollegen in den andern Dorfrathäusern sind außerdem Ansprechpartner für alle Belange der Einwohner, machen die Verwaltung der Hallen und Versammlungsräume im Ort, sind Fundbüro, stellen Landesfamilienpässe aus und, und, und.

Tolle Werbung für die Ortsverwaltungen

Den Testlauf mit dem neuen bargeldlosen Service findet Silvia Alber jetzt schon klasse. „Die Abwicklung wird einfacher“, ist sie überzeugt. Außerdem ist es in ihren Augen eine tolle Werbung für die Ortsverwaltungen, wenn sie zeigen, dass sie modern aufgestellt sind und Schritt halten mit der Zeit.

Haigerlocher kämpfen für längere Öffnungszeiten

Übrigens: Dass die Haigerlocher ihre Ortschaftsverwaltungen sehr zu schätzen wissen, hat sich vor vier Jahren gezeigt. Ein Personalengpass in der Kernverwaltung in Haigerloch hatte dazu geführt, dass die Öffnungszeiten der Dorfrathäuser merklich reduziert werden mussten. Massive Proteste der Einwohnerinnen und Einwohner sowie vor allem auch der Gemeinde- und Ortschaftsräte und Ortsvorsteher ließen nicht auf sich warten. Nicht wenige hegten den Verdacht, dass dies der Einstieg in eine „schleichende Schließung der Ortschaftsverwaltungen“ sein könnte.

Das ließ man nicht zu und drängte den Bürgermeister so lange, bis die bisherigen Öffnungszeiten mit entsprechender Personalausstattung wieder hergestellt waren.

An drei Tagen die Woche geöffnet

Die Ortschaftsverwaltung Stetten ist zu erreichen unter Tel. 07474/8944 oder Mail: ov-stetten@haigerloch.de und hat immer dienstags von 8.30 bis 12 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Die Sprechstunde des Ortsvorstehers Walter Stocker ist jeden Donnerstag von 18 bis 19.30 Uhr. Die Öffnungszeiten und Kontaktdaten der anderen Haigerlocher Ortschaftsverwaltungen sind auf der städtischen Homepage www.haigerloch.de aufgelistet.