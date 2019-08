In Stetten ist der Notar Otto Pflumm der neue Chef der Ortschaftsverwaltung. Eigentlich wollte er mit der Kommunalpolitik aufhören, dann wurde er als Ortsvorsteher gerufen.

Otto Pflumm ist Bezirksnotar. Beim Amtsgericht Hechingen arbeitet er als Nachlass- und Betreuungsrichter. Als Amtsperson, aber auch als Mensch strahlt er Sachlichkeit, Besonnenheit, Bescheidenheit aus. „Ich wollte nie im Rampenlicht stehen“, sagt er – und man glaubt ihm das aufs Wort. Als frisch gewählter Ortsvorsteher von Stetten lassen sich ein paar wenige Scheinwerferstrahlen aber nicht vermeiden. Öffentlichkeit gehört gewissermaßen zum Berufsrisiko. „Ich hoffe, ich überleb’s“, sagt Pflumm mit dem knitzen Humor, der ihm ebenfalls eigen ist.

Otto Pflumm hätte sich gewiss auch nie als Ortsvorsteher aufgedrängt. „Eigentlich“, so versichert er, „hatte ich vor, nach einer Wahlperiode im Ortschaftsrat ganz aufzuhören, um einen Generationswechsel zu ermöglichen.“ Schließlich gehe er „auf die Sechzig zu“. Doch dann habe Hannes Reis „zur Überraschung aller nicht mehr als Ortsvorsteher kandidiert“. Und dann sei es ihm, Otto Pflumm, ergangen wie einst dem früheren Landesvater Erwin Teufel. Von dem ist der Aphorimus überliefert: „Das Amt muss zum Manne kommen – und nicht der Mann zum Amt.“

Im Geist von Erwin Teufel

„Nein“ hat Pflumm dann nicht gesagt, als das Amt an ihn herangetragen wurde. „Die Leute haben gesagt, ich sei der Richtige. Und wenn die Mehrheit das sagt, dann wird das so sein“, stellt er nüchtern fest – und wird dann für seine Verhältnisse fast euphorisch: „Ich habe viel Zuspruch aus der Bevölkerung gekriegt. Und das tat wirklich gut.“ Der Zuspruch war am Tag nach der Wahl auch in Zahlen ablesbar: 604 Stimmen hat Otto Pflumm geerntet, die zweitmeisten nach dem prominenten Realschulrektor Stefan Hipp, der jetzt – nach der jeweils einstimmigen Wahl im Ortschaftsrat und im Gemeinderat – zusammen mit Dr. Rolf Frankenberger als Vize fungiert.

Apropos Mann und Amt: Was der neue Stettener Rathauschef schwer bedauert, ist die Tatsache, dass sein Ortschaftsrat ein reines Männergremium geworden ist. Nachdem Ursula Kleinmaier und Brigitte Kluck freiwillig ausgeschieden sind, wollte sich partout keine Frau für die „Bündnis-Zukunft“-Liste finden. „Wir haben händeringend gesucht und leider nur Absagen gekriegt“, schildert Otto Pflumm und wundert sich augenzwinkernd: „Dabei ist Stetten doch der Mittelpunkt von Maria 2.0.“ Doch auch aus den Reihen der kirchlich engagierten Frauen wollte niemand Kommunalpolitik machen. Die einzige Frau im Stettener Rathaus bleibt damit die Verwaltungsangestellte Melanie Beck, die dem neuen Ortsvorsteher freilich eine umso wertvollere Stütze ist.

Das politische Geschäft muss also die Männerregie um Otto Pflumm stemmen. Dabei legt der Reis-Nachfolger größten Wert auf ein kollegiales Selbstverständnis: „Ich sehe mich nicht als Chef von Stetten, sondern eher als Netzwerker, als Teil vom Ganzen.“ Als Einzelkämpfer – davon ist der 59-Jährige überzeugt – würde er nichts hinkriegen.

Innerörtliche Leerstände beseitigen

Und hinkriegen will er einiges zusammen mit seinem Gremium und den anderen Akteuren im Ort und in Hechingen. So möchte Pflumm im Rahmen seiner bescheidenen Möglichkeiten daran mitwirken, die vielen innerörtlichen Leerstände zu füllen: „Wenn mal was zum Verkauf steht, dann muss man sehen, ob man einhaken kann.“ Auf den Weg bringen will er in seiner Amtszeit auch das Baugebiet „Hilb“. Das sei zwar insgesamt auf einem guten Weg, es fehlten aber doch noch die Unterschriften von ein paar Grundstücksbesitzern. Hier möchte Otto Pflumm versuchen, aus den vielen Erfahrungen zu schöpfen, die er in seinem langen Berufsleben als Notar gesammelt hat, und sein Verhandlungsgeschick einbringen.

Sein Credo lautet dabei: Wenn man immer schön sachlich bleibt, niemanden verletzt und niemanden beleidigt, dann kommt auch keine negative Stimmung auf, und dann erreicht man auch ein Ergebnis. „Druck bringt nichts, nur Gespräche helfen“, meint Pflumm. Dass Stetten, nach Einwohnern der größte Stadtteil Hechingens, Bauplätze braucht, hat Otto Pflumm nach eigenem Bekunden schnell festgestellt: „Schon in der ersten Woche hatte ich fünf Anfragen.“ Zusagen kann der Ortsvorsteher einstweilen nicht geben. „Aktuell“, sagt er, „haben wir nur noch Bauplätze in Privat­eigentum“. Pflumms Blick geht freilich nicht nur in Richtung Expansion. Er weiß, dass die Flächen endlich sind und betont deshalb: „Wir müssen auch eine Verdichtung herbeiführen.“

An Themen fehlt es in Stetten auch sonst nicht: „Die Gemeinschaftsschule Boll/Stetten soll es auch in fünf Jahren noch geben“, hat Pflumm sich vorgenommen. Die Festhalle, das Heimatmuseum, der Hagastall, das ehemalige Feuerwehrhaus bräuchten ebenfalls Substanzerhalt, und der Kindergarten ist räumlich beengt und zudem in die Jahre gekommen. Der Ortsvorsteher gibt zu bedenken, „ob es energetisch noch sinnvoll ist, das Gebäude zu erhalten“ – oder auf nicht über kurz oder lang ein Neubau in Erwägung zu ziehen sei.

Innerhalb dieses Spektrums hat sich Otto Pflumm vorgenommen, „ein Ortsvorsteher für alle Stettener Einwohner und Gewerbetreibende zu sein“ und das bürgerschaftliche Engagement zu unterstützen. Eben als Netzwerker und nicht als Chef.

