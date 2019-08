Das Sommerfest im Hechinger Marienheim war eine höchst unterhaltsame Angelegenheit. Außer Musik und Essen vom Grill gab es auch Dosenwerfen, Angeln und andere Spiele.

Dass im Hechinger Marienheim gerne gefeiert wird – wie auch in den anderen beiden Häusern der Stiftung St. Elisabeth – ist kein Geheimnis. Und so trafen sich die Bewohner des Marienheims zum gemeinsamen Grillen mit Musik und Sommerolympiade auf dem Vorplatz der Einrichtung in der Hechinger Unterstadt.

Südliches Flair unter Sonnenschirmen

Das Wetter war hervorragend, nicht zu heiß, nicht zu kalt, die Sonne schien, und eine leichte Brise sorgte für eine kleine Abkühlung. Auf dem Vorplatz wurden die Gartenmöbeln in Kleingruppen zusammengestellt, genügend schattenspendende Sonnenschirme platziert und mit bunten Blumen wunderschön dekoriert. Eine Cocktailbar war aufgebaut und wartete auf die ersten Besucher.

Wohnbereiche im Wettbewerb

So betraten die Bewohner den Vorplatz und befanden sich auf einer Gartenparty mit südlichem Flair. Rolf Kohle stimmte mit seinem Akkordeon und Gesang die ersten Lieder an, und die Hausleiterin Carmen Jaumann begrüßte die Bewohner und wünschte allen einen schönen Nachmittag. Die Sommerolympiade sollte ein Wettbewerb zwischen den Wohnbereichen werden. Dafür hatte die soziale Betreuung fünf Spiele vorbereitet: unter anderem Dosenwerfen, Zielwerfen und ein Angelspiel, bei dem man mit einer Angel Plastikfische aus einer Wanne fischen sollte. Jeder Bewohner sollte die Gelegenheit haben, die Spiele nach seinen Möglichkeiten zu spielen. Am Ende wurden die zwei besten Ergebnisse jedes Wohnbereichs gezählt. So hatten alle die gleichen Chancen. Der Wohnbereich Hofgarten gewann mit 550 Punkten vor Lindich mit 420 Punkten, gefolgt von Fürstengarten mit 324 Punkten und Hohenzollern und Lichtenau mit je 313 Punkten.

Der Hausmeister wurde kurzerhand zum Grillmeister ernannt, und bald schon sorgte der Duft von Bratwürsten und gegrillten Roten für Appetit.

Nach dem Essen wurde der Gewinner der Sommerolympiade bekanntgegeben und der Preis, ein Gutschein für einen besonderen Nachmittag im Gewinner-Wohnbereich mit Eis und Unterhaltung, überreicht.

Lange nach dem Essen wurden immer noch Lieder gewünscht und zusammen gesungen, und erst als die Sonne hinter den Häusern verschwunden war und es nun doch ein wenig frisch wurde, löste sich die letzte Tischrunde auf.

