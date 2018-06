Use your summer Sehr hitzig im Fürstengarten

Use your summer

Hechingen / Ernst Klett

Um Spuren geht es dem Hechinger Jugendzentrum in diesem Jahr bei „Use your summer“ im Fürstengarten. Spuren suchen, Spuren hinterlassen, Spuren hier und dort. Seit dem Startschuss am Freitagnachmittag halten sich die Spuren im Fürstengarten allerdings noch etwas zurück: Hitze und Gewittergefahr animieren nicht unbedingt zu Ausflügen in den Stadtpark. Schade. Denn das Programm des Sommerfestivals ist so, wie es immer ist: abwechslungsreich und spannend. Dass der Biergarten einer der schönsten der Region ist, braucht man nicht extra sagen.

Heute geht es weiter ab 15 Uhr mit kreativen Angeboten für Kinder und Jugendliche. Ab 18 Uhr bringt Biggi Bauer „Feuer Swinging mit Stäben und Ketten“. Sollte es regnen, ist das kein Problem: Ein Zelt ist aufgebaut. Der Biergarten der Familie Karadag öffnet werktags ab 16 Uhr – bei gutem Wetter. Mehr über das aktuelle Programm unter www.useyoursummer.de.