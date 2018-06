Schwimmbad Schwimm und nebenbei laden

swp

Sei es mit dem Fahrrad oder dem Auto: Immer mehr Menschen sind mit von Elektromotoren angetriebenen Fahrzeugen unterwegs. Bekannter Nachteil: geringe Reichweite, lange Ladezeiten. Ein dichtes Netz von Zapfsäulen ist deshalb unerlässlich, und diesem Erfordernis hat sich jetzt auch die Stadt Hechingen gestellt. Beim Hallen-Freibad wurden zwei Zapfsäulen mit jeweils zwei Anschlüssen für Elektroautos in Betrieb genommen. Zusammen mit Anschlüssen für Akkus von E-Bikes im Eingangsbereich des Hallen-Freibades und freiem WLAN ebendort sind diese ein Digitalisierungsprojekt im Rahmen des Hallenbad-Neubaus, das von dem Förderprogramm „Städte und Gemeinden 4.0 – Future Communities“ des Landes Baden-Württemberg unterstützt wird. Zugesagt sind 50 Prozent der abgerechneten Kosten als Förderbeitrag. Im Haushalt sind Mittel in Höhe von 80 000 Euro eingestellt, die Fördermittel betragen somit maximal 40 000 Euro.

Zur feierlichen Inbetriebnahme waren Bürgermeister Philipp Hahn, Stadtbaumeisterin Helga Monauni, Michael Werner, Leiter des Sachgebiets Hochbau, Stadtentwicklung und Stadtwerke-Geschäftsführer Reinhold Dieringer mit einem der städtischen E-Automobile gekommen. Dieses wurde auch sogleich zur Probe betankt. Mit dabei war Nikolaus Schäfer, Kommunalberater der EnBW aus dem Regionalzentrum Heuberg-Bodensee in Tuttlingen. Die Zapfsäulen hat die Stadt Hechingen von der EnBW gekauft, und sie sind damit auch in das „EnBW mobility +“-System integriert, das unter anderem eine interaktive Karte bietet, auf der das Netz der EnBW-Zapfsäulen und auch Netze zahlreicher anderer Betreiber integriert sind. Dort wird nicht nur angezeigt, wo Zapfsäulen zu finden sind, sondern auch, ob sie besetzt sind. Für das ganze gibt es natürlich eine Smartphone-App, über die auch bezahlt werden kann, alternativ mit allen gängigen Tankkarten oder auch über einen QR-Code an der Zapfsäule.

Betrieben wird die E-Tankstelle im Weiher von den Hechinger Stadtwerken. Wie lange das Tanken dauert? Im Schnitt und bei modernen E-Autos gilt die Faustformel: eine Stunde laden ist gut für 100 Kilometer fahren. In dieser Zeit steht das Hallen-Freibad zur Verfügung, ganzjährig.

Info Mehr zu den Ladesäulen und zum mobility+-Konzept der ENBW unter www.enbw.com/unternehmen/konzern/elektromobilitaet/