Die Seniorin fuhr am Sonntag gegen 14.45 Uhr mit ihrem Pedelec den gemeinsamen Fuß- und Radweg der Mössinger Straße entlang und wollte die einmündende Marienstraße in Ofterdingen offenbar geradeaus überqueren. Dabei stieß sie mit dem VW Tiguan eines 59 Jahre alten Mannes zusammen, der aus der Marienstraße kommend nach links in die Mössinger Straße abbog.

Frau kommt in die Klinik

Nach der Kollision kam die Radfahrerin zu Fall. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 2000 Euro.