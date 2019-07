Themen in diesem Artikel VW

Ein plötzlicher Schwächeanfall mit Folgen: Drei Verletzte und zwei Mal Totalschaden bei Stein.

Eine laut Polizeibericht geschwächte Autofahrerin ist am Mittwochabend auf der L410 bei der Tankstelle Oesterle nach links gekommen und gegen einen BMW gestoßen. Die 29-Jährige war gegen 20 Uhr in ihrem VW auf der Landstraße in Richtung Rangendingen gewesen. Auf Höhe der Tankstelle kam sie wegen einer plötzlichen Schwäche nach links auf die Gegenspur. Dort stand ein BMW, der zur Tankstelle abbiegen wollte. Die Kollision war heftig. Dem entsprechend waren die beteiligten Fahrzeuge demoliert. Beide Insassen im BMW wurden verletzt. Auch die Unfallverursacherin musste sich notärztlich behandeln lassen. Nach der Erstversorgung kamen alle drei Unfallbeteiligten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An dem VW und am BMW enstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt zirka 37 000 Euro. Beide Autos werden abgeschleppt.