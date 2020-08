Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Großeinsatz. Auch ein Rettungshubschrauber rückte an die Unfallstelle an. Er flog die Fahrerin eines der beiden Autos in die Klinik nach Tübingen.

B463 voll gesperrt

Zur Unfallursache lagen zunächst noch keine Informationen vor. Die B463 bei Ebingen ist, Stand 8.45 Uhr, für die Ermittlungs- und Bergungsarbeiten noch immer voll gesperrt.