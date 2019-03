Ein Lasterfahrer muss sich wegen Verkehrsgefährdung verantworten. Das Unfallopfer ist querschnittsgelähmt.

Der Unfall ereignete sich Ende November vergangenen Jahres auf der Kreisstraße zwischen Bodelshausen und Hechingen. Während eines Überholvorgangs soll ein Lastwagen einen Roller gestreift haben. Der Rollerfahrer wurde dabei schwerst verletzt. Der Lastwagenfahrer muss sich vor dem Amtsgericht Hechingen verantworten. Ihm werden fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Für den Lastwagenfahrer war es an jenem Novembernachmittag die letzte Tour des Tages. Gegen 14.30 Uhr war er von Bodelshausen nach Hechingen unterwegs. Als er einen Rollerfahrer vor sich hatte, wollte er diesen überholen. Mit, wie er selbst sagt, rund 50, 60 Stundenkilometern scherte er im Bereich einer leichten Linkskurve aus, nutzte dafür, so die Anklage, noch die Sperrfläche und die Linksabbiegerspur.

Der Roller sei mit vielleicht 30 Stundenkilometern unterwegs gewesen, langsamer eben, so erinnerte sich der Lastwagenfahrer vor Gericht. „Ich war mir sicher, dass ich das Überholmanöver durchziehen kann.“ Die Straße sei ansonsten frei gewesen, er habe weit blicken können.

Doch dann kam ihm ein Auto entgegen. Der Lastwagenfahrer zog wieder nach rechts. Ob er dabei mit dem Anhänger den Rollerfahrer erwischt habe, könne er nicht sagen; gemerkt habe er nichts, möglich aber sei es. „Ich habe im Rückspiegel gesehen, wie der Rollerfahrer kopfüber gestürzt ist.“

Spuren am Lastwagen

Der Lasterfahrer stieg aus, Notarzt und Polizei wurden verständigt. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Rollerfahrer in eine Klinik. Die Folgen des Unfalls sind äußerst tragisch. Der Rollerfahrer wird noch Monate in der Tübinger Uniklinik bleiben müssen, er ist querschnittsgelähmt, kann weder Armen noch Beine bewegen, muss immer noch maschinell beatmet werden. Derzeit, so teilen die Ärzte mit, wird versucht, ihn soweit zu trainieren, dass er vielleicht einen Elektro-Rollstuhl mit dem Kinn steuern kann. Der Lastwagenfahrer trägt sichtlich schwer daran: „Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich dieses Überholmanöver nie gestartet.

Doch wie viel Schuld trifft ihn? Darum geht es nun in der Verhandlung. Dass ganz klar ein Verkehrsverstoß vorliege, räumte der Verteidiger ein. Der Staatsanwalt aber spricht von Rücksichtslosigkeit.

Einen Autoführerschein hat der Angeklagte seit 18 Jahren. Seit gut zwei Jahren fuhr er mit dem Lastwagen für die selbe Firma. Der Lastwagen ist vom Spiegel bis zum Ende gut 18 Meter lang.

„Ich dachte, ich hätte den Rollerfahrer bereits überholt, als ich wieder einscherte.“ Warum er geglaubt habe, die Straße wäre frei, warum ihm plötzlich doch ein Fahrzeug entgegenkam? „Ich weiß es nicht. Vielleicht war der PKW zu schnell unterwegs?“

Der Fahrer eben dieses entgegenkommenden Fahrzeuges wurde als Zeuge gehört. Er war aus dem Gewerbegebiet Linsenäcker abgebogen, in Richtung Bodelshausen gefahren. Die Geschwindigkeit: „rund 70 Stundenkilometer.“ Er habe gemerkt, dass der Lastwagen ihm leicht auf seiner Spur entgegenkomme, habe etwas gebremst, der Lastwagen sei dann wieder eingeschert. „Es war nicht knapp“, so der Zeuge. Den Rollerfahrer habe er gar nicht gesehen, der war hinter dem Lastwagen verdeckt.

Zeugin erscheint nicht

Als der Autofahrer gerade an dem Lastwagen vorbeifuhr, habe er allerdings einen „lauten Schlag“ gehört. An der Einmündung nach Bechtoldsweiler habe er deswegen umgedreht. Der Rollerfahrer habe am Boden gelegen. Zwei Beamte der Verkehrspolizei nahmen das Unfallgeschehen auf. Einer von ihnen wurde als Zeuge gehört. Die Streifspuren an dem Lastwagen seien eindeutig frisch gewesen. Im Winter, bei all dem Salz und dem Dreck auf der Straße, könne er gar keinen anderen Schluss ziehen.

Feststellten konnten die Beamten aber auch: Der Verschluss des Helms, den der Rollerfahrer getragen hatte und der in der Böschung lag, war nicht beschädigt. Ihre Schlussfolgerung: Der Rollerfahrer hatte den Helm nicht gesichert.

Eine weitere Zeugin hätte beschreiben sollen, wo genau ihrer Erinnerung nach der Lastwagen zum Überholmanöver angesetzt habe. Doch die Frau erschien nicht. Der Richter verhängte 150 Euro Ordnungsgeld, wahlweise drei Tage Ordnungshaft.

Ein neuer Gerichtstermin wurde angesetzt. Zu dem soll die Zeugin nun von der Polizei vorgeführt werden. Zudem will der Richter noch einen Unfallsachverständigen hinzuholen.