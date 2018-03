Hechingen Schwarzbrenner hat neue Pächter

Hechingen / Natascha Kübler

Sven Pflumm und Andrea Keller strahlen. Das Pärchen, das in Thanheim lebt, wird im Mai den „Schwarzbrenner“ übernehmen. „Wir haben da einfach Lust darauf“, sagt Andrea Keller voller Vorfreude. Sie und ihr Partner besitzen acht Shell-Tankstellen von Balingen bis zum Bodensee. Dass jetzt eine Kneipe dazukommt, war nicht unbedingt geplant.

„Wir haben immer die Augen offen gehalten“, berichtet Sven Pflumm. Allerdings hätten sich die beiden auch etwa nach Hotels umgesehen. Hauptsache im Dienstleistungsbereich sollte es sein. Denn: „Wir wollen den Kontakt zu den Menschen.“ Das ist den beiden auch bei ihren Tankstellen wichtig. „Nur verkaufen wir jetzt halt anderen Sprit“, sagt Pflumm und lacht. Er und Keller haben fest vor, im „Schwarzbrenner“ oft vor Ort zu sein und auch hinter der Theke zu stehen.

Pflumm und Keller hatten über das soziale Netzwerk Facebook im Januar mitbekommen, dass der bisherige Betreiber Marc Unger einen Nachfolger sucht. Von da an war das Pärchen Feuer und Flamme. „Das Konzept stimmt einfach“, schwärmt Pflumm. Deshalb wolle man in Zukunft auch nicht viel daran rütteln. Lediglich in zwei Punkten stehen große Änderungen an: Öffnungszeiten und Publikum. In Zukunft soll der Schwarzbrenner sieben Tage die Woche geöffnet haben. An den drei Tagen – Donnerstag, Samstag, Sonntag –, an denen auch bisher geöffnet war, wolle man die Stammkunden halten. Sie seien „ganz ganz wichtig“ für die Kneipe. An den anderen Tagen wolle man indes ein neues Publikum ansprechen.

Die Tankstellen-Besitzer denken da an Vereine, Stammtische, Firmen. Sie hoffen, dass der „Schwarzbrenner“ zu einer Feierabend-Kneipe wird. Zu einem Treffpunkt für Hechinger jeden Alters. „Das wird die große Herausforderung sein“, sagt Keller. Die 37-Jährige sieht aber Potential in der Zollernstadt. Gerade mit Blick auf „Afterwork“ (nach der Arbeit): Da bräuchten die Hechinger einen Ort, um noch einen Kaffee oder ein Bier zusammen trinken zu können.

Apropos Bier: Auch darin sehen die Pächter einen großen Pluspunkt der Kneipe. Denn der „Schwarzbrenner“ sei weit und breit der einzige, der Augustiner vom Fass ausschenke – was ebenfalls beibehalten werden soll.

Team soll bleiben

Gut vorbereitet sehen sich die neuen Pächter, sie sind überzeugt, dass ihnen das Knowhow aus ihrer bisherigen Branche helfen wird. „Unsere Tankstellen sind Familienbetriebe“, berichten sie. Und das soll eben auch der „Schwarzbrenner“ bleiben: ein Familienbetrieb. Den Pächtern, ist es wichtig, dass die Kneipe ein Gesicht hat, dass Kunden, Pächter sowie Angestellte sich beim Namen kennen. Das bisherige Team soll bleiben, wegen der erweiterten Öffnungszeiten sollen aber je nach Bedarf zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden.

Keller und Pflumm planen zudem noch viele Aktionen: Ü-30- und Abi-Partys, Cocktailabende, Weißwurstfrühstück. Mehr in den Mittelpunkt wollen sie auch den Biergarten rücken. Im Innenhof und windgeschützt gelegen sei er optimal, auch wenn im Sommer die Fußball-WM ansteht.

Los gehen soll es im Mai, am 2. Mai ist offizielle Übergabe. Bis dahin haben Andrea Keller und Sven Pflumm erst mal ein Treffen mit den Mitarbeitern. Denn diese müssen ihre neuen Arbeitgeber auch erst kennenlernen. Das Paar hatte sich außerdem gegenüber vier anderen Interessenten durchgesetzt.