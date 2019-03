Schwätzet schwäbisch – forderte der Comdian Dodokay sein Publikum in der Balinger Stadthalle auf. Und zeigte gleich, wie’s geht.

Nun sitze ich hier vor meiner Tastatur und stelle mir unentwegt die Frage: Schreibe ich auf Schwäbisch oder doch in Schriftdeutsch? Schließlich habe ich abends zuvor nicht zweieinhalb Stunden teilweise Tränen gelacht, weil mir der Ur-Reutlinger Dominik Kuhn, Verzeihung Dodokay, die Welt hochtrabend wortgewandt so erklärt hätte, dass auch ein Deutscher aus dem nördlichsten Teil der Republik noch hätte folgen können. Sondern eben furztrocka und uff schwäbisch. Ich habe mich dennoch für Schriftdeutsch mit schwäbischen Einschüben entschieden. Nicht weil ich ein reig’schmeckter Badener, mithin ein „Gelbfiaßler“, bin. Vielmehr, weil es das eine Schwäbisch gar nicht gibt. Wohl aber „den Schwaben“, so zumindest urteilt Dodokay. Und dem Schwaben hält Dodokay und damit auch sich selbst den Spiegel vor.

Seien Sie ehrlich: Gibt es etwas Schöneres, als über sich selbst zu lachen, sich selbst nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Und das schließt auch die eigene Sprache, besser den eigenen Dialekt mit ein. Rein sprachlich ist für Dodokay nach eigener Aussage kaum etwas schlimmer als ein Schwabe, der versucht, sein Schwäbisch zu verstecken und stattdessen gestelztes schwäbisches Hochdeutsch spricht. „Steht zu Eurem Dialekt, auch wenn er alljährlich auf der Beliebtheitsskala aller deutschen Dialekte nur den vorletzten Platz belegt“, ermunterte der frühere Tontechniker und Werbeslogan-Sprecher (damals in reinstem Hochdeutsch wohlgemerkt) das Publikum in der ausverkauften Balinger Stadthalle.

Auch heute spricht Dodokay noch Werbeslogans, dann allerdings komödiantisch überhöht, rein für Showzwecke und wichtig: im broitschde Schwäbisch. Da sind die Lacher auch „unter de Facebooksoicher“ garantiert.

Doch zurück zu „dem Schwaben“ und seinen untrüglichen Charaktereigenschaften. Dazu gehört nun mal auch die Ordnungsliebe. Und zur Ordnungsliebe gehört die Kehrwoche. „Nein, ich mach heute keine Kehrwochwitze“, erklärt Dodokay, nur um wenig später seine Herangehensweise an dieses urschwäbische, in Mehrfamilienhäusern wöchentlich rollierende Kulturgut preiszugeben. Und die lautet: „Crushed Eis über den Boden verteilen, schmelzen lassen und den Wischmob einfach vor die Wohnungstür stellen. Sieht aus wie frisch geputzt.“ Die Kehrwoche-Beauftragte Frau Hügele aus Dodokays Erdgeschoss hatte bislang nichts zu bemängeln.

Die Kehrwoche ist das eine, die Müllabholung das andere. Kennen Sie den auch? Den einen Nachbarn, der immer zum gleichen Zeitpunkt und vor allem als allererster in der Straße die abzuholende Mülltonne oder den Gelben Sack vor die Tür stellt. Der eine, dem dann alle anderen in der Straße folgen, ohne noch selbst einen Blick in den Müllkalender geworfen zu haben. Dodokay kennt ihn und nennt ihn neudeutsch den Müll-Opinion- Leader. „Und jetzt machen Sie sich doch mal einen Spaß draus und stellen die Tonne oder den Sack als erster und am falschen Tag raus, da haben Sie in ihrer Straße eine Riesengaudi.“

Die Gaudi hatte das Publikum auch bei den sehnlichst erwarteten Einspielern, die Kuhn stets schwäbisch synchronisiert. Ob James Bond und Dr. No, J.R Ewing aus der Serie „Dallas“ oder Barack Obama. Sie sind bei Kuhn allesamt „Schwaben“ und stehen dazu. Nicht zu vergessen die Mitglieder des fiktiven SV49 Leimerstetten, der schon längst Kultstatus erreicht hat. Dass hierfür auf Archivmaterial aus längst vergangenen Bundestagszeiten zurückgegriffen wird, auf dem auch für einen kurzen Moment die einstige Balinger Kurzzeit-Grünen-Nachrückerin Susanne Kieckbusch zu sehen ist, stört keinen der Anwesenden. Dodokays Begründung: „Es gibt heutzutage einfach kaum noch Politiker mit ausgeprägter Gestik.“ Eine große Ausnahme für ihn: Donald Trump. „Aber den Seggl synchronisier‘ ich nicht.“

Der Griff in die Vergangenheit hat aber auch rechtliche Gründe. Stichwort YouTube und Facebook. „Hätte es beides nie gegeben, hätte es mich auch als Künstler so nie gegeben.“ Soweit der Dodokaysche Internet-Segen. Auf der anderen Seite sah sich Dominik Kuhn bei seinen Einspielern schon mit Urheberrechtsfragen konfrontiert, als die aktuelle EU-Debatte um Uploadfilter und Co. noch gar nicht existent war. Sein Markenzeichen, „Die Welt auf schwäbisch“, erfuhr somit leider strenge Grenzen. Aber mit seinem Archivmaterial verhält es sich bei Dodokay wie bei einem guten Witz. Man kennt ihn und kann doch nicht anders, als immer wieder lauthals zu lachen.