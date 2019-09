In Bälde will die Polizei Klarheit darüber haben, wie es zu dem Schuppenbrand bei Jungingen gekommen ist. Wie berichtet, wurde das Gerätehäusle auf der Wiesenfläche gegenüber des „Netto“-Marktes in der Nacht auf Donnerstag vergangener Woche ein Raum der Flammen. Ein Autofahrer hatte dem Brand gegen 2.15 Uhr gemeldet. Viel hat von Anfang an auf Brandstiftung hingedeutet.

Gute Nasse in der Asche

Im Einsatz war am Freitag nach dem Brand neben der Kripo auch „Maya“. Der Jack-Russel.Terrier ist ein speziell aufs Auffinden von Brandbeschleunigern ausgebildeteter Polizeihund. Die zweijährige Hündin war ebenfalls zugange bei der Aufklärung des Brandes im ehemaligen Tailfinger Gasthaus „Schlitzohr“, das ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag niedergebrannt ist.

Ergebnisse liegen bald vor

Mit den Auswertungen der Ermittlungen im Junginger Fall ist die Polizei derzeit noch beschäftigt. Laut Pressestelle des Polizeipräsidiums Tuttlingen sollen die Ergebnisse Anfang kommender Woche bekanntgegeben werden.

