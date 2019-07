An der Gemeinschaftsschule Rangendingen-Hirrlingen wurden die ersten Absolventen mit Realschulabschluss verabschiedet. 22 der 59 Neuntklässlern verlassen die Schule mit einem Hauptschulabschluss.

Am Freitagabend bei der Schulentlassfeier sah man eine äußerst zufriedene Schulleiterin Andrea Jetter und lauter strahlende Gesichter bei den Absolventen der Gemeinschaftsschule (GMS) Rangendingen-Hirrlingen. „Wir feiern hier zum ersten Mal die Schüler, die an unserer Gemeinschaftsschule die Realschulabschlussprüfung bestanden haben“, freute sich Jetter. Von allen 38 Zehntklässlern haben 35 die Mittlere Reife geschafft.

Die anderen drei Schüler, die nach dem neuen Schulsystem auf dem „Erweiterten Niveau“ unterrichtet wurden, schafften den Sprung in die gymnasiale Oberstufe – und das mit Preisen und Belobigungen. „Das ist für uns alle ein Grund zu großer Freude und großem Stolz“, sagte die Schulleiterin zu den Schülern und deren Eltern in der Rangendinger Festhalle. Die GMS Rangendingen-Hirrlingen habe ihre „Feuertaufe bestanden“.

Als „Piloten“ ihrer eigenen Schulkarriere hätten die Schüler aus den drei Niveaustufen „grundlegende“ (G), „mittlere“ (M) und „erweiterte“ (E) in allen Fächern ihr eigenes frei wählen können. Erst im Prüfungsjahr erfolge eine Trennung, je nach angestrebtem Abschluss. „Persönliche Neigungen und Vorlieben in den Profilfächern so intensiv ausleben zu können, das geht sonst nur an Spezialschulen. An unserer GMS ist das Programm“, verkündete Jetter.

Von den insgesamt 59 Neuntklässlern machten 22 den Hauptschulabschluss – nur ein Prüfling fiel durch. Linus Jonathan war mit einem Notendurchschnitt von 2,2 der Prüfungsbeste und erhielt dafür eine Belobigung. Der Rest wechselt in die 10. Klasse und peilt die Mittlere Reife an. Sechs Hauptschulabsolventen beginnen eine Handwerkerlehre – darunter ein Schornsteinfeger und Landwirt. Zwei wünschen sich noch einen Ausbildungsplatz, die anderen besuchen weiterführende Schulen wie die Berufsfachschule und das Berufskolleg.

Zehn der Zehntklässler verlassen die GMS mit einem höheren Abschluss als in der Grundschulempfehlung prognostiziert. Sensationell ist das Ergebnis der Mittleren-Reife-Prüfungsleistung: Für 13 Schüler hagelte es Belobigungen. Florian Flaiz aus Gruol erhielt mit einem Notendurchschnitt von 1,8 einen Preis. Erfreulich ist, dass alle zwei Zehnerklassen „untergekommen“ sind. Einige wechseln auf eine Berufsfachschule, andere beginnen eine Ausbildung, absolvieren ein Freiwilliges Soziales Jahr oder sind auf dem Weg zur Fachhochschulreife und zum Abitur.

Grußworte sprachen auf der Entlassfeier Hirrlingens Bürgermeister Christoph Wild und die Gesamtelternbeiratsvorsitzende Melanie Schilling. Wild sprach von einer „geglückten Premiere“. Die GMS mit ihren beiden Standorten sei „konkurrenzfähig“. „Geht voller Energie euren eigenen Weg“, empfahl Melanie Schilling. Die Elternbeiratsvorsitzende kritisierte, dass zu viele Eltern in Rangendingen ihre Kinder lieber in andere Schulen schicken. Beim Start der Gemeinschaftsschule vor sechs Jahren seien es noch 65 Anmeldungen für die 5. Klasse gewesen. Dieses Jahr seien es gerade mal halb so viele. Dabei habe die Gemeinde gerade fünf Millionen Euro in die Schul­erweiterung investiert. „Ohne auswärtige Schüler wird diese Schule nicht mehr lange existieren“, befürchtete Schilling­

Die Schülersprecherinnen Helen Amdemariam und Joenna Böckle (Klasse 9) sowie Sophie Brunke und Lisa Hoewler (Klassen 10) sprachen Dankesworte an die Eltern und Lehrer. Geschenke gab’s für die Klassenlehrer Julia Hönke, Nina Unger, Madeleine Störzbach, Daniel Gyßler und Almin Grahic, die zusammen mit Schulleiterin Andrea Jetter die Abschlusszeugnisse überreichten.

Das Programm aus Tanz, Musik, Gesang und einer Diashow über die Abschlussfahrten nach Hamburg und Berlin gestalteten die Schüler selbst.

Den Hauptschulabschluss haben erreicht: Klasse 9a: Helen Amdemariam, Yannic Dieterle, Fritz Scheibe, Leon Seyboldt, Linus Sickinger (Belobigung), Bastian Schuster und Lionel Tchepnou.

Klasse 9b: Lea-Sophie Barthel, Florian Beck, Joenna Böckle, Nils Dürr, Michael Herre, Jana-Maria Kostanzer, Tim Rück, Lena-Sophia Rausch und Sandy Stefani.

Klasse 9c: Seyyid Bakir, Felix Herre, Daniele Savalli, Santina Stiegler und Güney Yilmaz.