Dr. Andreas Zekorn referierte beim Hohenzollerischen Geschichtsverein über Kleindenkmale im Zollernalbkreis.

Sie sind in Stein gemeißelt, aus Holz geschnitzt oder aus Eisen geschmiedet, stehen mal unscheinbar am Straßenrand, mal ganz prägnant mitten auf dem Dorfplatz: Kleindenkmale, die die Ortsbilder der Region prägen und das Gefühl von Heimat vermitteln. „Durch einen Brunnen oder ein Wegkreuz fühlt man sich an einem Ort zu Hause“, drückte es der Vorsitzende des Hohenzollerischen Geschichtsvereins, Dr. Volker Trugenberger, am Dienstagabend im Hohenzollerischen Landesmuseum aus. Kreisarchivar Dr. Andreas Zekorn gab dort in einem informativen und bildreichen Vortrag einen Überblick über die Kleindenkmale in der Region, die uns als „Schätze am Wegesrand“ tagtäglich begegnen und über die nun ein Buch erschienen ist.

„Im Zollernalbkreis finden wir eine Vielzahl von Kleindenkmalen, die oft zu spannenden Geschichten führen“, stellte Zekorn fest. Ein wichtiger Beitrag zu deren Erhalt wurde in den Jahren 2010 bis 2014 geleistet. In einem landesweiten Projekt konnten damals mit Hilfe von 116 Ehrenamtlichen 3392 Kleindenkmale erfasst und dokumentiert werden, die meisten davon im Raum Burladingen. 460 werden in dem neuen Buch, das das Bewusstsein für die regionalen Kostbarkeiten schärfen soll, näher vorgestellt. „Alle Kommunen und Ortsteile im Kreis wurden dabei berücksichtigt“, erklärte Zekorn.

In seinem Vortrag lenkte er den Blick auf die historische, soziale, aber auch wirtschaftsstrukturelle Dimension der Kleindenkmale. So weisen etwa in Albstadt Fassadenelemente, Figuren oder auch Grabmale bedeutender Unternehmerfamilien auf wirtschaftlichen Erfolg hin. Auf der Schwäbischen Alb erinnern zahlreiche Kleindenkmale, darunter mehrere Brunnen, an die einst schwierige Wasserversorgung. Aus diesem Bereich stammt auch das zweitälteste im Kreis dokumentierte Kleindenkmal, eine Brunnenstube von 1421, die in Rosenfeld zu finden ist. „Viele Zierbrunnen nehmen auf das Ortsgeschehen Bezug“, verwies Zekorn unter anderem auf den im Jahre 1992 in der Junginger Dorfmitte errichteten Brunnen, der an den Hausierhandel im Killertal erinnert. Ganz typisch sei auch der Hechinger Marktplatzbrunnen mit Szenen aus der Geschichte der Zollernstadt.

Beim ältesten im Kreis erfassten Kleindenkmal handelt es sich um ein Tympanonfeld an der St. Agathakirche in Bietenhausen, das aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts stammt. Ein Objekt, das den sündigen Menschen thematisiert und wohl von der Alpirsbacher Klosterbauhütte geschaffen wurde.

Wappendarstellungen, die immer wieder vorkommen, zeugen von der großen historischen Dimension kleiner Denkmäler. „Die örtliche Historie wird insbesondere in den hohenzollerischen Residenzstädten Hechingen und Haigerloch sichtbar“, sagte der Experte. Vom ehemals reichen jüdischen Leben in diesen beiden Städten erzählen vor allem die jüdischen Friedhöfe. An das dunkelste Kapitel der Vergangenheit, die NS-Zeit, wird unter anderem auf dem Bisinger KZ-Friedhof erinnert.

Dass das örtliche Brauchtum, vor allem die Fasnet, viel dazu beiträgt, das Geschichtsbewusstsein wach zu halten, verdeutlichen Kleindenkmale wie die Fuchsstele vor der Zunftstube des Owinger Narrenvereins, das Bollemer Hasawedeldenkmal oder der Bisinger Nichthuldigerbrunnen. „Hier spiegelt sich der Umgang mit der eigenen Geschichte, das ist etwas ganz Spannendes“, betonte Zekorn.

Zahlreiche Feldkreuze, aber auch Sühnekreuze wie das in Melchingen, erzählen von tiefer Religiosität und teils erschütternden Einzelschicksalen. „Überraschend ist, dass seit dem Jahr 2000 sehr viele neue Kleindenkmale geschaffen wurden“, unterstrich Zekorn. Das Projekt Erfassung sei also längst nicht abgeschlossen. „Melden Sie uns weiter Kleindenkmale und helfen Sie so, diese zu erhalten“, appellierte Zekorn und bedankte sich bei allen Helfern.