Das Schnupperschießen der Schützengilde Hechingen wird am Samstag, 29. Juni, schon zum dritten Mal angeboten.

Ist’s die bloße Lust am Ballern? Niemals, sagt Michael Soukop. Sogar ganz im Gegenteil. Waffenfreaks haben in einem ordentlich geführten Schützenverein die falsche Adresse gewählt. Der Schießsport als solcher zeichnet sich durch gänzlich andere Umstände aus, schwärmt der Beisitzer der mittlerweile 503 Jahre alten Schützengilde Hechingen. Soukop kommt regelrecht ins Schwärmen und listet eine stattliche Reihe von Vorzügen auf, die in der Tat sehr interessant anmuten. Wer sich als Sportschütze betätigt, der übt sich in Konzentration, fast schon Meditation. Es geht um Ausdauer, Körperbeherrschung und Feinmotorik. Michael Soukop versichert: „Ich weiß echt nichts Besseres. Schießen ist ein toller Ausgleich.“

Dass man dabei allerdings auch Erfolgserlebnisse verbuchen kann, weiß der Beisitzer im Vorstand der Gilde aus eigener Erfahrung: An diesem Wochenende geht es für den Hechinger in die Landessportschule Ruit, wo er sich ein weiteres Mal der Landesmeisterschaft in der Disziplin „Freie Pistole“ stellt. Die Schützengilde qualifiziert sich unter anderem regelmäßig mit ihren Senioren an der Luftpistole für die Deutschen Meisterschaften. „Schießen, das ist ein Sport, den man bis ins hohe Alter betreiben kann“, sagt denn auch Michael Soukop.

All die vielen Vorzüge muss man als Normalbürger aber erst mal kennengelernt haben, um sich wirklich überzeugen zu lassen. Dazu hat die Schützengilde vor zwei Jahren erstmals ein sogenanntes Schnupperschießen organisiert – Motto „Jetzt knallt’s“. Das war gleich so erfolgreich, dass es im Folgejahr wiederholt wurde und am Samstag, 29. Juni, zum dritten Mal stattfindet. Ab 15 Uhr ziehen die Mitglieder im Schützenhaus und drum herum so ziemlich alle Waffenregister. Getestet werden können Luftgewehr und Luftpistole, Sportpistole und Bogen. Und dass nicht allein am Schießstand. Es gibt ein „Field Target“, das das Schießen bei der Jagd simuliert. Besonders begehrt bei den vorigen Tagen der offenen Tür war das Bogenschießen.

Bei der Gilde kann man sich als Besucher versuchen am Blankbogen. Das ist das Sportgerät in seiner ursprünglichen Form ohne jeglichen Zusatz, bei dem es ganz auf Intuition und Erfahrung ankommt – und bestens geeignet ist für den Laien zum Schnuppern. Besonders schön: Für die Bogen-Tester gibt es einen 3D-Parcours im angrenzenden Wald mit zwölf Stationen. Den Blankbogen gibt es als Programmstart von 15 bis 16 Uhr.

Schnuppern beim Schützenverein geht in beinahe jedem Alter. Zu den bisherigen Veranstaltungen kamen viele Besucher mit der ganzen Familie. So ab zwölf Jahren kann sich der Nachwuchs an einem Lasergewehr testen, die Größeren dürfen Luftdruckwaffen probieren. Damit man sich nicht überschnuppert, gibt es auch was fürs Auge und das Ohr: Ab 18 Uhr stellen die Vorderladerschützen ihre nachgebauten Waffen aus dem 18. und 19. Jahrhundert vor. Der Schützenhaus-Wirt sorgt beim Schnuppertag für die Bewirtung mit Köstlichkeiten vom Grill.