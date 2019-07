Die 1. Mannschaft Perkussionsgewehr der Schützengilde Hechingen hat wie schon2018 elf Teams hinter sich gelassen.

In der Bezirksklasse Schwarzwald - Hohenzollern hat die 1. Mannschaft Perkussionsgewehr der Hechinger Schützengilde zum zweiten Mal hintereinander eine Meisterleistung abgeliefert und unter zwölf Mannschaften den 1. Platz belegt. Mit dem Perkussionsgewehr hat das Team an den Rundenwettkämpfen in der Bezirksklasse des Bezirkes Schwarzwald-Hohenzollern 2019 mit großem Erfolg teilgenommen. Die 1. Mannschaft Perkussionsgewehr – im Volksmund auch Vorderlader genannt – belegte den 1.Platz von insgesamt zwölf Mannschaften. In der Einzelwertung landete Günter Hess von der Schützengilde Hechingen auf dem 2. Platz. Gabriel Bartnicki belegt den 5.Platz, Bernd Geider Platz 12 und Harald Boss Platz 28. Axel Riekert und Steffen Walker belegten mittlere Plätze von insgesamt 61 Schützen. Das Bild zeigt von links: Gabriel Bartnicki, Harald Boss, Axel Riekert, Günter Hess, Bernd Geider und Steffen Walker. Info Die Perkussionswaffe löste die Steinschlosswaffe ab. Bei der Perkussionswaffe wird die Treibladung über ein Zündhütchen gezündet, das auf einen sogenannten Piston gesteckt wird ,der seitlich am Gewehr- oder Pistolenlauf an der Laufwurzel angebracht ist.