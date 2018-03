Amtsgericht Schon die drohende Gefahr ist strafbar

Hechingen / Von Sabine Hegele

Weil er kein Privatmann ist, sondern sein Gewerbe angemeldet hat, glaubte er im Recht zu sein – falsch gedacht. Die Tatsache, dass auf seinem Grundstück über Monate fünf mehr oder weniger schrottreife Autos abgestellt waren, bei denen in dieser Zeit Motoröl, Batteriesäure oder Bremsflüssigkeit hätte auslaufen können, brachte dem Automechaniker eine Geldstrafe über 80 Tagessätze à 30 Euro ein. Der junge Hechinger muss also zahlen, seine Ablehnung des Strafbefehls war nicht erfolgreich.

Das Abfallwirtschaftsamt hatte die Polizei über die abgestellten (Unfall-) Fahrzeuge informiert. Ein als Zeuge geladener Polizeibeamte sagte am Mittwoch vor dem Amtsgericht aus, dass sich der Grundstückseigentümer bei der Überprüfung der Gegebenheiten vor Ort „nicht ganz kooperativ“ gezeigt habe. Dessen ungeachtet seien bei allen fünf festgestellten Schrottautos das Motoröl und die Bremsflüssigkeit nicht abgelassen gewesen. Allerdings, räumte der Beamte ein, sei auch keine der Flüssigkeiten aus den Fahrzeugen ausgetreten.

Nichtsdestotrotz sei die Polizei zu der Überzeugung gelangt, dass es sich bei sämtlichen Wagen um Totalschäden gehandelt habe, die „wieder herzurichten“ – was der Beschuldigte nach eigener Aussage nach Möglichkeit vorgehabt habe – sinnlos gewesen wäre. Ergo seien die Fahrzeuge als „gefährlicher Abfall“ eingestuft worden. Entsprechend lautete der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: … angeklagt wegen des „vorsätzlich unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen“. Das wollte der Angeklagte so nicht stehen lassen. Er habe sehr wohl darauf geachtet, dass die Fahrzeuge auf seinem Hof keine Flüssigkeit verlieren, das bei ihm anfallende Altöl entsorge er ordnungsgemäß. Ganz grundsätzlich, erläuterte der 25-Jährige dem Gericht, seien die bei ihm abgestellten Autos kein Abfall. Für ihn gelte es abzuwägen, ob sie wieder fahrtüchtig gemacht werden oder nur ausgeschlachtet werden können. Das brauche Zeit – in der die Fahrzeuge nicht vom Hof bewegt werden. Dabei sei er sich der Nähe zur Starzel bewusst: „Auf meinem Grundstück hat nichts das Grundwasser verschmutzt.“ Und: „Beim ersten auslaufenden Tröpfchen Öl stünde bei mir die Feuerwehr vor der Tür.“ Das, machte die Richterin deutlich, werde ihm auch nicht vorgeworfen. Es reiche allein der „Gefährdungstatbestand“ – und der sei erfüllt. Denn derlei Abfälle (Schrottautos) seien „geeignet, zu Verunreinigungen zu führen“. Dabei sei es unerheblich, ob man Privatmann oder Gewerbetreibender ist.

Der verheiratete (und schon zwei Mal straffällig gewordene) Automechaniker kann von seinem Gewerbe bis dato nicht leben, noch bis vor kurzem hat er zusätzlich als Lastkraftfahrer gearbeitet. Aktuell geht er keiner ergänzenden Tätigkeit nach, ist aber guter Dinge, schon absehbar wieder in Lohn und Brot zu stehen.

Die Richterin reduzierte die von der Staatsanwältin geforderte Geldstrafe von 90 auf 80 Tagessätze à 30 Euro, da ihrer ­Meinung nach zumindest für ­eines der fünf Autos der Tatbestand, Abfall zu sein, nicht erfüllt sei.

Der Hechinger hat jetzt eine ­Woche Zeit, Berufung einzulegen – oder das Urteil zu akzeptieren.