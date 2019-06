Nach einer „Schlagloch-Rallye“ durch Hechingen hat die Bunte Liste eine lange Mängelliste aufgestellt.

Eitel-Fritz-Straße: „ganze Straße in sehr schlechtem Zustand, kein Gehweg“; Bierweg: „überall Löcher und Risse“; Goldschmiedstraße: „keine Gehwege vorhanden, durch die parkenden Autos sehr unübersichtlich, viele spielende Kinder“; Fußgängerverbindung zwischen „Museum“ und Kino: „viele Stolperfallen, schlechte Abgrenzung am Fahrbahnrand“; Altenwohnheim Graf-Eitel-Friedrich: „Zugang nicht barrierefrei“: So liest sich die Mängelliste, die die Hechinger Bunte Liste im Mai während ihrer „Schlagloch-Rallye“ durch weite Teile der Kernstadt erstellt hat.

Insgesamt sind 73 Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsraum aufgelistet, mit mehr als 150 Fotos dokumentiert und mit Empfehlungen zur Problemlösung versehen. Den Katalog und die dazugehörige CD übergaben Almut Petersen, Winfried Rullof, Hannes Reis, Samuel Vasiliadis und Maria Krug-Laub am Mittwochvormittag an Bürgermeister Philipp Hahn. Der Rathauschef würdigte ausdrücklich die Initiative der Bunten Liste, sprach von einem „tollen Thema“ und sagte zu, sich die Mängelliste genau anzusehen und an die zuständigen Mitarbeiter im städtischen Sachgebiet Tiefbau und beim Betriebshof weiterzugeben. Hahn verwies in diesem Zusammenhang auf den jüngst von der Verwaltung vorgelegten Sachstandsbericht zum Thema Straßenunterhaltung und auf das Bauprogramm, das mit einem Budget von 260 000 Euro im Jahr abgearbeitet wird. Demnach wurden in diesem Jahr schon erledigt:

► die Beseitigung von Schlaglöchern am Obertorplatz

► der Fußweg beim Schwimmbad zwischen Niederhechinger Straße und Spielplatz

► der St. Luzenweg zwischen Gebäude 31 und Zufahrt zum Gebäude 41

► die Teilsanierung der Gehwegbeläge in der Ermelesstraße und Max-Eyth-Straße

► die Teilsanierung des Fahrbahnbelags in der Lindichstraße und

► Bordsteinabsenkungen und die Erneuerung des Gehwegbelags in der Hospitalstraße.

Für 2020 sind in Planung:

► die Stutenhofstraße zwischen Hofgarten- und Herrenackerstraße

► die Eitel-Fritz-Straße zwischen Hofgarten- und Hospitalstraße

► der dritte Bauabschnitt „Im Weiher“ und

► Belagssanierungen auf weiteren Abschnitten der Schloss­ackerstraße, der Bozenerstraße und der Pragerstraße.

Winfried Rullof von der Bunten Liste betonte bei der Übergabe der Dokumentation, dass es ihm und seinen Mitstreitern „nicht nur um Schlaglöcher“ gehe, sondern auch darum, echte Gefahrenstellen aufzuzeigen und auf mangelnde Barrierefreiheit hinzuweisen. Ein Beispiel nannte Almut Petersen: Unterwegs sei sie von einer älteren Frau angesprochen worden, die auf einem kaputten Gehweg an der Stauffenbergstraße schon mehrfach gestürzt sei. So etwas, meinte die Stadträtin, sei wirklich „dramatisch“. Ein weiteres Exempel führte Rullof an: Der Schulweg zum Gymnasium entlang der Heiligkreuzstraße sei wirklich gefährlich, weil vom Parkplatz vor der Kfz-Zulassungsstelle viele Autofahrer rückwärts ausparkten und dabei den Gehweg kreuzten. Auch da täte Abhilfe not – ebenso wie im St.-Luzen-Weg, wo der Gehweg abrupt aufhört und Fußgänger auf die Straße gezwungen werden.

„Die Liste ist längst nicht vollständig“, betonte Rullof, und Almut Petersen nannte es „eine Herkulesaufgabe“, sie abzuarbeiten. Sie betonte aber: „Wenn wir Innenentwicklung ernst nehmen, darf der öffentliche Straßenraum nicht abgewrackt sein.“

Worauf es den Leuten von der Bunten Liste besonders ankommt, betonte Stadtrat Hannes Reis: die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und zu ermutigen, Gefahrenstellen und unnötige Barrieren selbst zu melden. Dazu ermunterte ausdrücklich auch Bürgermeister Hahn. Erreichbar sei die Stadtverwaltung telefonisch, per E-Mail an info@hechingen.de oder über eine App des Betriebshofes, über die man sogar GPS-Daten der betreffenden Stelle direkt übermitteln kann.