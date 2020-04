Der auf den Resten der Grundmauern neu erbaute, erweiterte und im vergangenen Herbst feierlich eröffnete Kindergarten in der Burladinger Fidelisstraße ist wegen der Coronakrise geschlossen. Er wäre dieser Tage aber auch ohne Virengefahr nicht vollumfänglich bewohn- und bespielbar. Es laufen Untersuchungen und irgendwann muss eine Baufirma anrücken, um umfangreiche Arbeiten zu erledigen.

Noch vor der krisenbedingten Schließung entdeckte man in der Turnhalle des Gebäudes einen Wasserschaden. Woher er stammt, ist unklar. Einem Gerücht zufolge soll es sich um Reste des Löschwassers der Brandnacht von 2017 handeln, das im Boden oder dem verbliebenen Fundament- und Mauerwerk eingeschlossen war. Das sei umso schlimmer, als die Substanz damit nicht nur feucht, sondern auch noch durch die Chemikalien und Rußpartikel belastet sei.

Martin Briem verweist diese Darstellungen jedoch ins Reich der Legende: Wie der bei der Verrechnungsstelle der katholischen Kirchengemeinden zuständige Mann für Finanzen und Verwaltung sagt, habe man während der gesamten Neubauphase regelmäßig die vorgeschriebenen Feuchtigkeitsprüfungen durchgeführt. Es sei alles vorschriftsmäßig trocken gewesen.

Ob das Wasser aus der Rückwand des Kindergartens eindringt (das Gebäude ist bekanntermaßen in den Hang hinein gebaut), ob es aus dem Erdreich herauf drückt oder ob eine ganz andere Ursache infrage kommt, werde derzeit von einem Gutachter geprüft. Baumängel schließt Briem jedoch definitiv aus.

Je nach Schadensursache können sich technisch andere Anforderungen ergeben. Klein fällt die Reparatur aber auf keinen Fall aus. „Alles was feucht ist, werden wir ,aufmachen’ und erneuern. Es darf keine Möglichkeit zur Schimmelbildung zurückbleiben. Da nehmen wir lieber zwei Meter mehr als einen weniger weg“, so der Mitarbeiter der Verrechnungsstelle.

3

Jahre ist es her, dass der Kindergarten in der Fidelisstraße in Flammen stand. Einer von drei Einbrechern hatte am 10. März 2017 mit Feuer hantiert.