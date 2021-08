Eine schönere, kindgerechtere und auch technisch sicherere Kindergarten-Außenanlage als in Ringingen dürfte man so schnell nicht finden. Für die unentgeltlich erbrachten Leistungen bedankte sich Pfarrer Michael Knaus (vorne links) bei Matthias, Jürgen und Alexander Rupp (hinten von links). Dem Dank schlossen sich Pastoralreferentin Ullrike Stoll-Dyma und Kindergartenleiterin Tanja Hennies an. © Foto: Matthias Badura