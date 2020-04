Die Auchtertbrücke in Stein war 2016 einer planmäßigen Bauwerksprüfung unterzogen worden, ihr Zustand wurde mit „ausreichend” bewertet.

Klar war aber: um eine weitere Verschlechterung des Zustandes zu verhindern, ist eine zeitnahe Sanierung notwendig. Im Mai 2019 hat der Bauauschuss dann der Vergabe der Arbeiten zugestimmt, die Ausschreibung war gemeinsam für die Auchtertbrücke und die Brücke in der Oberen Mühlstraße erfolgt, bei letzterer sind die Arbeiten in vollem Gange.

Sanierung kostet rund 190 000 Euro

Die Sanierung der Steiner Auchtertbrücke beinhaltete sowohl Arbeiten an der Ober- als auch an der Unterseite der Brücke, zudem waren Belagsarbeiten notwendig. Rund 190 000 Euro kostet die Sanierung die Stadt Hechingen, die Planungsleistungen erbrachte das Ingenieurbüro Raidt und Geiger aus Rottenburg, die Arbeiten an der Brücke wurden von der Reutlinger Firma BSN GmbH & Co. KG durchgeführt.