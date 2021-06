Mehrere Hundert Euro Sachschaden haben laut Polizei Unbekannte am Wochenende an zwei Schulen im Kreis verursacht.

Sowohl an der Realschule in Hechingen als auch an der Grundschule in Leidringen bei Rosenfeld haben in der Nacht von Freitag auf Samstag Unbekannte Fensterscheiben eingeworfen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung am Sonntagmorgen bekanntgibt.

An beiden Schulen sei jeweils ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden.

Das Polizeirevier Hechingen und das Polizeirevier Balingen haben ferner die Ermittlungen aufgenommen.