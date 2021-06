Vergleichbare Schriftzüge finden sich leider an etlichen Stellen der Stadt, jetzt hat es auch das Hallen-Freibad erwischt.

Stadt erstattet Anzeige gegen Unbekannt

Dort wurde in der Zeit zwischen 21 Uhr am vergangenen Sonntag und 13.30 Uhr am Montag der Fahrradabstellplatz mit Graffiti verunstaltet.

Die Stadt hat die Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht, Hinweise nimmt das Polizeirevier Hechingen, Tel. 07471/98800 entgegen.