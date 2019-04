Wo der Bartel den besten Most her holt, wollte der Obst- und Gartenbauverein Höfendorf bei seiner Mostverkostung herausfinden.

13 Mostproben unterzogen sich der kritischen Verkostung. Vier Tischgruppen mit insgesamt 25 Liebhabern des früheren schwäbischen Hausgetränks waren am Samstagabend zum Benoten ins Bürgerhaus gekommen. Jeder Anwesende schmiss seinen Mostverstand in die Waagschale.

Jede Gruppe testete für sich das edle Nationalgetränk der Schwaben nach Farbe, Geruch und Geschmack, um die persönliche Wertschätzung dann einer Punkteskala zu dokumentieren. Wie sich zeigte, lagen die Geschmäcker weit auseinander.

„Gott sei Dank habe ich noch mein Bier“, scherzte immer wieder Albert Kotz aus Höfendorf, als er am gefüllten Stamper-Glas nippte und den Rest kurzerhand in den Schmalzhafen goss. Zum Most gab es deftige Schinken-, Wurst- und Käsebrote.

Nach drei Stunden langem Schlürfen stand der Sieger fest: Hardy Neumann aus Tübingen-Bühl hat den besten Most im Keller und wurde mit 70 Punkten Mostkönig 2019. Dicht am Fersen waren die beiden Männer vom benachbarten Obst- und Gartenbauverein Bietenhausen, Jürgen Kessler (65 Punkte) und Edwin Kessler (63 Punkte). Der schlechteste Most brachte es gerade einmal auf 31 Punkte.

Die anderen Proben kamen von Herbert Beiter und Manfred Beiter (beide vom Obst- und Gartenbauverein Rangendingen), Erwin Ellsässer (Hirrlingen), Hermann Albus (Bietenhausen) sowie Ursula Denner und Ralf Pflumm (beide aus Höfendorf). Zwei Mosttrinker gaben gleich zwei Proben ab. Die ersten drei Platzierten freuten sich über Schnaps und Schinkenspeck.

Zur gelösten Stimmung trug die Musik von Benny Bauer bei. Selbst Vorsitzender Hans-Paul Möller, der den Gästen einen selbstgemachten Walnusskuchen spendierte, griff zur Gitarre und sang witzige Lieder.