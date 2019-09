Unter dem Punkt Verschiedenes meldete sich Michael Eisele, Sprecher der CDU-Fraktion, in der gestrigen Sitzung des Gemeinderates zu Wort. Er wollte von Bürgermeister Harry Ebert wissen, wie der es mit seiner beruflichen Zukunft halte. Ob er zurücktrete und wann?

Entweder schon bald.-Oder aber später

Ebert antwortete darauf, er habe ebenfalls von seinem Rücktritt „gehört“, darüber werde in der Stadt „g’schwätzt“ – womit er den Eindruck vermittelte, als ob dieses ,G’schwätz“ jeglicher Grundlage entbehren würde. In seinen weiteren Ausführungen holte er weit aus, wurde dabei von Eisele gebeten, doch zum Kern der Frage zu kommen, und gab schließlich die Auskunft: Ja, er werde „wahrscheinlich aufhören“. Möglicherweise schon bald. Oder aber später.

Ob er die Absicht habe, diesen Entschluss dann dem Gemeinderat mitzuteilen? „Ich mache das übers Amtsblatt“, erklärte Ebert. „Jetzt wissen wir so viel wie vorher“, kommentierte Eisele.

„Man kann es sich ja überlegen“

In einem zweiten Anlauf wollte die CDU-Fraktion von Ebert erfahren, ob es der Wahrheit entspricht, was auch in der Hohenzollerischen Zeitung zu lesen stand, nämlich dass der Bürgermeister in einer Mitarbeiterversammlung im Juli den Rathaus-Angestellten seinen Rücktritt angekündigt hat. Ebert bestätigte: „Ja, der Termin hat stattgefunden. Aber man kann es sich ja überlegen.“

Weitere Erkundigungen der anderen Fraktionen folgten nicht. Die Freien Wähler hatten die Frage nach dem Rücktritt, die seit Monaten die Stadt beschäftigt, bewusst nicht gestellt, weil sie im Vorfeld damit rechneten, nur eine unbrauchbare oder gar keine Antwort zu erhalten. Sie wollten dem Bürgermeister kein „Podium“ geben und stattdessen warten, bis er selbst sich erklärt.

