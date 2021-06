In den letzten Sitzungen des Ortschaftsrates Weildorf wurde Ortsvorsteher Harald Decker von seinen Kollegen bereits schmerzlich vermisst. Auch in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend im Bürgersaal, in der über die seit zehn Jahren geplante Sanierung des Weildorfer Bürgerhauses „Hagastall“...