Manchmal kommt alles anders als man denkt ! So auch bei der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“, welche in der 16. Staffel seit dem Herbst jeden Montagabend jeweils mehr als fünf Millionen Zuschauer vor den Fernseher zog.

Der junge Bad Imnauer Fotograf Jonas Haid durfte kurz vor dem Finale am Montag das jung verliebte Paar Patrick Romer und Antonia Hemmer am Bodensee ablichten. “Unsere Beziehung mußte in den vergangenen Monaten geheim gehalten werden, um die Spannung in der Verkupplungssendung zu erhalten”, erzählte Antonia dem Bad Imnauer dabei.

Erster Treff im Kursaal

Die 21-jährige Hannoveranerin kam bereits vor dem Bodensee-Termin nach Bad Imnau, um sich von Jonas Haid im Kursaal und im Fotoloft für Social Media und zu Werbezwecken fotografieren zu lassen. Dabei vereinbarte man einen Termin für ein erstes Paarshooting zusammen mit Patrick Romer am Bodensee. Das fand nun in der vergangenen Woche statt.

Faszinierend, wie es Jonas Haid immer wieder gelingt, Prominente und Internet-Influencer aus Sport, Film- und Fernsehen vor seine Linse zu bekommen!

Konkurrenz war zuviel für Antonia

Nachdem Antonia in der Sendung trotz starker Gefühle für Patrick freiwillig den Hof verlassen hatte, musste sich dre Jungbauer zwischen Sofia und Julia entscheiden. Die weibliche Konkurrenz sei zu viel für sie gewesen, erklärte Antonia ihren Abgang. Nach langem Ringen entschied sich Patrick schließlich für Julia aus München, welche zur Hofwoche bleiben durfte. Nach den Dreharbeiten besuchte Patrick dann seine Auserwählte in München. Dabei stellten sie aber fest, „dass da doch etwas fehlt für das große Glück.“ Sie seien „menschlich einfach zu verschieden gewesen”, so Patrick, der seit Bestehen der Sendung die meisten Fan-Zuschriften erhielt und den Spitznamen „Land-Bachelor“ verpasst bekam.

Es kommt zusammen, was zusammen gehört

Am Schluss kam zusammen, was zusammen gehört. Die gelernte Kosmetikerin Antonia weilte mehrmals einige Tage bei Patrick am Bodensee. Zur Vertiefung der Beziehung trug sicher auch das Fotoshooting bei, für das man sich ins nebelverhangene Dingelsdorfer Ried in Oberdorf bei den Weihern und auf eine Weide im Wollmatinger Ried begab.Danach gings zu den schottischen Hochlandrindern, die in verschiedenen Herden rund um Oberdorf weiden und zur Pflege der Landschaft beitragen.

Hannoveranerin steigt mutig auf den Rinderrücken

Der humorvolle und sympathische Rinderzüchter Patrick, der aktuell in Konstanz Wirtschaftsingenieurwesen im Bereich Elektro- und Informationstechnik studiert, verbringt gerne viel Zeit mit den Tieren. „Wenn es ihnen gut geht, geht es mir auch gut“.

Für die Rinder-Aufnahmen mußte die mutige Antonia in ein Bauern-Outfit mit Gummistiefeln schlüpfen und zum Posing auf eines der Tiere steigen. Zum Abschluß des über zweistündigen Fotoshootings ging es an den langen Steg, der zur Bodensee-Schiffsanlegestelle Dingelsdorf führt. Patrick schmiss sich hier in eine enge Lederhose mit kariertem Hemd, während die blonde Antonia in einem schwarzen Kleid mit hohen Stiefeln posierte.

Fotos erscheinen auf Instagram

Es entstanden dabei tolle, durch den Nebel fast mystische, aber daneben auch lustige und romantische Bilder, die nach und nach auf dem Instagram-Account bei den beiden und bei Jonas Haid veröffentlicht werden.

