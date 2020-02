Schmutzig sollen die Lumpen aussehen, und bereits am Montagvormittag war bei bestem Wetter viel los in Hechingens Oberstadt. Die kostümierten Narren strömten in die Ratsstube und ließen sich zunächst einmal traditionell schminken.

Die Hechingerin Sabine und ihre Mitstreiterin hatten alle Hände voll zu tun, die vielen Gesichter braun anzumalen. Das Auge wurde zumeist blau, und die Nase, so manche wurde auch vergrößert, rot. Zoe, die Tochter der 39-Jährigen, trug zudem eine blaue Veste, ein rotes Halstuch und ein weites, weißes Hemd. Das Outfit hatte sie sich selbst zusammengesucht – natürlich aus Mamas Fundus. Und die Elfjährige freute sich vor allem auf den späteren Umzug in Gruol, den sie noch besuchen wollte.

Lumpen pilgern auch zu Privathäusern

Einen Umzug gab es in Hechingen an diesem Tag zwar nicht, aber reges Treiben herrschte ab der Mittagszeit auf dem Marktplatz in Hechingens Oberstadt. Die Narren waren in Fasnetslaune und trieben so manchen Schabernack mit ihrem Publikum.

Viele Lumpen hatten auch ganz individuelle Ziele und legten ordentliche Fußmeilen zurück. Jochen (48) und seine Lumpen-Truppe pilgerten zunächst zum Beispiel zu Privathäusern, deren feste alljährliche Stationen, in der Oberstadt. Danach ging es noch in die Unterstadt. Erst um 18 Uhr wollten sie wieder zum grandiosen Monsterkonzert in der Oberstadt aufschlagen.

Monsterkonzert wieder sehr gut besucht

Dieses „Spektakel seinesgleichen“, sei, „ohne übertreiben zu wollen“, vergangenes Mal von rund 1500 Lumpen besucht worden, erzählt der 48-Jährige. Und auch diesmal war der Andrang sehr groß.

Diesjähriges Motto: Schaukelübungen

Das Motto des diesjährigen Lumpenmontags waren laut Carola Kunz, der „Ober-Alten“ der Narrenzunft Narrhalla Hechingen, die Schaukelübungen. Der Grund: In Hechingen gibt es ja bald einen Schaukelpfad. So durfte das Publikum bei spontanen Mitmachaktionen in den Lokalen und auf der Straße gleich einmal zeigen, was es konnte. Wer reüssierte, bekam Schaukelpferd-Reisetabletten, damit ihm beim nächsten Mal nicht schlecht dabei wird, und auch eine kleine Gesichtsbemalung. Am Ende des Tages reichte ein ganz normaler Lumpen, um diesen Zauber zu entfernen.