„Die Hoffnung auf einen Festivalsommer in diesem Jahr, bei dem gefeiert und getanzt werden kann, war da“, heißt es. Aber größere, mehrtägige Festivals erforderten eine intensive Vorbereitungszeit sowie Planungssicherheit, die aktuell nicht gegeben ist.

Tickets bleiben gültig

Im kommenden Jahr wird das Marktplatz-Open-Air vom 20. bis 24. Juli stattfinden, zwei Tage länger als geplant. Die weiteren Künstlerinnen und Künstler werden im Laufe des Jahres veröffentlicht.

Bereits erworbene Tickets für die Konzerte mit Max Giesinger am 22. Juli, Santiano am 23. Juli und Roland Kaiser am 24. Juli 2022 behalten ihre Gültigkeit.

„Wir sind sehr glücklich darüber, in diesen Zeiten als Veranstalter, starke Partner wie zollernalb-data und die Stadtwerke Balingen an der Seite zu haben. Ohne sie wäre eine so lange Krisenzeit nicht zu verkraften“, sagt Marc Oßwald, Geschäftsführer von Vaddi Concerts.