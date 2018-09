Hechingen Römisches Altertum trifft US-Sportwagen

Stein / Diana Maute

So mancher Besucher, der eigentlich gekommen war, um in die römische Geschichte einzutauchen, dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben: Auf dem Gelände der Villa rustica reihte sich ein Traum auf vier Rädern an den nächsten. Mitglieder eines internationalen Corvette Clubs aus der Schweiz präsentierten ihre motorisierten Schätze vor der Kulisse der römischen Bauten. Während die Fahrer eine Führung durch das Freilichtmuseum erhielten, bestand für Autoliebhaber die Gelegenheit, die edlen Sportwagen zu bewundern. Und siehe da: Unter die US-Flitzer mit schweizer Nummernschild mischten sich auch zwei Corvettes mit den Kennzeichen HCH und BL. Da war nicht nur Römerchef Gerd Schollian (Bild) begeistert.