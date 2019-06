Milchshake und Cadillac: Das Oldtimermuseum Zollernalb veranstaltet am Samstag, 15. Juni, im Oldtimermuseum an der Hechinger Staig eine Rock ’n’ Roll-Nacht mit der Topband Betty Sue & The Hot Dogs.

Das Oldtimermuseum Zollernalb veranstaltet am Samstag, 15. Juni, im Oldtimermuseum an der Hechinger Staig eine Rock ’n’ Roll-Nacht. Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des Oldtimermuseums ist mit „Betty Sue & The Hot Dogs eine besonders hochkarätige Rock ’n’ Roll-Band zu Gast. Betty Sue & The Hot Dogs, das sind die Klassiker der großen Ära der Milchshakes und Cadillacs. Die Band präsentiert ein umfangreiches Live-Programm mit kraftvollem Rock ‚n’ Roll aus den 50er- und 60er-Jahren. Die drei Hot Dogs und Betty Sue Miller, die kleine Frau mit der großen Stimme und den hohen Schuhen, beamen ihre Zuhörer zurück in die Zeit von Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Chuck Berry, Conny Francis, Peter Kraus und vielen mehr. Der Eintritt kostet zehn Euro, inklusive Verzehrgutschein (nur an der Abendkasse). Rock ’n’ Roll in seiner feisten, handgemachten Form, umrahmt von hochglanzpolierten Oldtimern aus der Wirtschaftswunderzeit, versetzen die Besucher an diesem Abend nicht nur akustisch, sondern auch vom authentischen Ambiente her in die Zeit der 50er- und 60er-Jahre. Das Oldtimermuseum Zollernalb in Hechingen hat sich in den zehn Jahren seines Bestehens als ein beliebtes Ausflugsziel mit überregionaler Anziehungskraft etabliert.