Wirtschaft RES gehört jetzt zu Korn Recycling

Rangendingen / HZ

Die Korn Recycling GmbH Albstadt hat mit Wirkung vom 1. April die RES (Recycling Entsorgung Süd) GmbH in Rangendingen übernommen. Diese Woche erfolgte nun die Schlüsselübergabe. Auch Bürgermeister Johann Widmaier war dabei.

Mit der Übernahme der RES baut der Albstädter Entsorgungs- und Recyclingspezialist seine regionale Präsenz aus. Neben dem Hauptsitz in Albstadt ist das Familienunternehmen bereits in Engstingen und Gammertingen mit Niederlassungen vertreten – und jetzt eben auch am Standort Rangendingen. Die Mehrzahl der bisherigen RES-Beschäftigten gehört künftig zur „Korn-Familie“ mit über 160 Mitarbeitern.

Korn ist zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb. Zur Kernkompetenz gehören die umweltgerechte Komplett-Entsorgung von Abfällen aus Industrie-, Gewerbe- und Handelsunternehmen sowie von Kommunen. Ebenso im Mittelpunkt stehen die Nutzbarmachung von Abfällen und das Recycling.