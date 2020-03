Zwar hat das Reiseforum Tui TravelStar die Tür verschlossen, die Mitarbeiter sind aber im Hintergrund weiterhin tätig und beantworten alle Fragen und Sorgen rund ums Reisen per E-Mail an reiseforum-rangendingen@t-online.de. „Veranstalter und Airlines tun wirklich alles Mögliche, dass alle Gäste zurückkommen, aber es ist nicht so einfach“, sagt Angelika Simon, Inhaberin des Reiseforums.

Einige Gäste sitzen noch in Australien, Vietnam und Thailand fest

Beim Auswärtigen Amt erfahren gestrandete Urlauber, wie sie sich für Rückholaktionen anmelden und listen lassen können – da ist eine Registrierung notwendig. Und dann muss man sich bereithalten. Aktuell sitzen vom Reiseforum noch einige Gäste in Australien und Thailand fest. Ein Reisbürokollege ist mit einer Gruppe noch in Vietnam und wartet auf eine Rückholung.

Junges Paar ist noch mit dem Schiff unterwegs

Das Reiseforum hat auch ein junges Paar als Kunden, die gerade auf dem Weg nach Europa über Bogota sind. Ein anderer Gast, der bei Phoenix Reisen eine Reise in die Südsee (Südseezauber), gebucht hat, wollte von Sydney bis nach Lima reisen. Am 11. März, just in Sydney angekommen und auf dem Schiff eingecheckt, sollten die Urlauber wegen Corona zurückgeflogen werden. „Leider gab es keinen Flieger für so viele Personen“, betont Angelika Simon.

Voraussichtlich Mitte April können die beiden an Land

Daher hat die Reederei entschieden, unter der Voraussetzung, dass die Gäste einverstanden sind, die Rückfahrt von Sydney ohne Unterbrechung über den Suez-Kanal nach Toulon in Frankreich anzutreten. Wenn sie dort nicht einschiffen dürfen, kommen nochmals fünf Seetage bis Bremerhaven dazu, da wird die MS Artania mit Kapitän Hansen am 18. oder 19. April sein. Momentan sind alle Gäste auf dem Schiff gesund und munter. Die Artania befand sich am Montagvormittag in der Nähe der australischen Stadt Esperance an der Südküste.