Sie haben schon wieder zugeschlagen – und diesmal ist es „noch viel schlimmer“ als beim vergangenen Mal, wie Manfred Haug vom Vorstand des Sportvereins Rangendingen berichtet.

In der Nacht vom Freitag zum Samstag, von 21. bis 22. Februar, durchfurchten Unbekannte mit ihren Autos die Rasenfläche des Trainingsplatzes des Sportvereins Rangendingen und richteten mit ihren Reifenspuren eine Schneise der Verwüstung an. Es ist schon das zweite Mal, dass das Areal mit Flutlichtern am Ende des Mühlesträßles in diesem Ausmaß vorsätzlich mit Reifenspuren beschädigt wurde. Der Schaden betrug damals ein paar hundert Euro, diesmal sind es laut Manfred Haug zirka 3000 Euro.

Handfeste Indizien werden nun gesucht

Die Mitglieder des Sportvereins Rangendingen seien „groß verärgert“ und zeigten Haug zufolge Unverständnis darüber, warum die Täter so etwas getan haben. Der Verein hat nun die Polizei verständigt und am Samstagvormittag Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Im Januar 2019 hatte der Verein die Polizei noch nicht eingeschaltet, weil so etwas ohne handfeste Indizien wie zum Beispiel das Autokennzeichen des Verursachers ins Leere laufe, regte aber die Bevölkerung an, sich beim Sportverein zu melden, wenn sie etwas von dem Vorfall bemerkt hätten. Die Täter wurden nicht gefunden. Diesmal kann sich jeder Zeuge an das Polizeirevier Hechingen unter Telefon 07471/988-00 wenden.

Trainingseinheiten finden vorerst auf dem Kunstrasenplatz statt

Die Folgen der Tat spürt der Sportverein Rangendingen bereits jetzt: Über Wochen, gar Monate, wird der Trainingsplatz mit den Flutlichtern nicht mehr nutzbar sein. Die Rangendinger Fußballmannschaften und etliche Nicht-SV-Mitglieder müssen mit ihren Trainingseinheiten nun auf den Kunstrasenplatz im oberen Ortskern ausweichen. Die Wiese, umgeben von der alten Schule sowie dem Feuerwehrhaus, gehört der Gemeinde Rangendingen.

„Würden das Geld lieber für den Sport ausgeben“

Das Tragische an dem erneuten Vandalismus-Vorfall ist, dass der Sportverein Rangendingen gerade 2018 in beide eigenen Sportplätze 9000 Euro investiert hat. Nun muss sie auf eigene Kasse die Wiese wieder richten. Existenzbedrohend sei das nicht, sagt Manfred Haug. Aber die finanziellen Mittel, die nun dafür aufgebracht werden müssen, werden nun an anderer Stelle eingespart, zum Beispiel möglicherweise in den Vereinsbereichen Turnen und Leichtathletik. „Wir würden das Geld lieber für den Sport ausgeben“, unterstreicht Haug.

Kommt bald der Zaun oder die Videokamera?

Die erneute Verwüstung könnte zu weiteren Konsequenzen führen. So plant der Sportverein Rangendingen langfristige Maßnahmen, um solchem Vandalismus Einhalt gebieten zu können. Auch wenn das Thema Zaun immer wieder von den Vereinsmitgliedern diskutiert wurde, es kommt wieder auf den Tisch. Dann könnte das offene Trainingsgelände am Ortsrand eingezäunt werden, obwohl es in Hochwasser-Situationen nicht gerade von Vorteil wäre. Es besteht noch eine andere Möglichkeit: „Wir sind gerade am Überlegen, ob wir einen Zaun ziehen oder eine Videokamera aufstellen“, sagt Haug.