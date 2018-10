Hechingen Reges Interesse am Hohenzollerischen

Hechingen / Stephanie Apelt

Wolfgang Hermann gibt die Leitung der Hohenzollerischen Heimatbücherei in Hechingen ab, Rolf Vogt übernimmt.

Die Hohenzollerische Heimatbücherei in Hechingen ist eine außergewöhnliche Einrichtung, auch wenn sie recht verborgen liegt, gegenüber dem Landgericht und neben dem Polizeirevier, im 1. Obergeschoss der Kfz-Zulassungsstelle.

Doch Kenner der hohenzollerischen Geschichte – und alle, die es werden wollen – stoßen dort auf einen reichen Schatz zum Thema Hohenzollern. Und so ist, wenn die Bibliothek mittwochnachmittags geöffnet hat, die Stammkundschaft da.

Jetzt hat sich ein Wechsel in der Leitung vollzogen. Wolfgang Hermann hört nach 15 Jahren auf – ja, wer die Hohenzollerische Heimatbücherei liebt, der bleibt, man denke nur Alf Müller –, Rolf Vogt übernimmt.

Als Dank und Anerkennung für all die – immer ehrenamtliche – Arbeit gab es am Dienstag eine kleine Feierstunde, mit (Hohenzollern-)Sekt und Häppchen.

Bürgermeister Philipp Hahn musste zwar zugeben, zum allerersten Mal in der Hohenzollerischen Heimatbücherei zu sein, doch er gelobte Besserung. Denn auch er weiß: „Das Hohenzollerische lebt weiter als politische Kultur und Identität.“ Was so historisch anmutet, ist durchaus im heutigen Denken präsent, man denke nur an die Klinikdebatte.

15 Jahre lang leitete Wolfgang Hermann die Bücherei; gibt auf eigenen Wunsch ab; wird aber weiter mithelfen, wie er versprach. Kreisarchivar Andreas Zekorn würdigte Hermann als „Urgestein der Heimatbücherei“. Hermann war Realschullehrer, lebt in Sigmaringen, veröffentliche zur Hohenzollerischen Geschichte, sorgte tatkräftig für Bestandsergänzung und -sicherung in der Heimatbücherei, die in den vergangenen Jahren (endlich) um zwei Räume erweitert wurde.

Volker Trugenberger, Vorsitzender des Hohenzollerischen Geschichtsvereins, würdigte die Bibliothek nicht ohne Grund als „Zentrum der hohenzollerischen Geschichtsforschung“, was wiederum dazu anrege, ist sich Trugenberger sicher, sich mit eben dieser Geschichte zu beschäftigen.

Nun übernimmt Rolf Vogt die Leitung, er ist Historiker und Redakteur, lebt in Hechingen, kennt die Bücherei gut, zumindest als Nutzer für seine Publikationen.

So alt die Bände in den Regalen auch sind, längst hat die Moderne in der Heimatbücherei Einzug gehalten. Die Bestände wurden digital erschlossen und an den Onlinekatalog des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg angebunden. So ist die Recherche über die Bestände weltweit möglich. Und wer weiß, was bei der Sichtung einiger noch unerschlossener Nachlässe Spannendes zu Tage gefördert wird.