Wom rockt! Und wie! Am Samstagabend durften – präsentiert von der Hohenzollerischen Zeitung – drei Rock- und Metalbands in der Hechinger Diskothek beweisen, wie sehr sie ihre Leidenschaft für die harten Töne antreibt. Los ging’s mit der Band Jaylbreak, die als Einheizer verpflichtet worden war und mit knallhartem Rock und unbändiger Spielfreude die Bühne zum Glühen brachte.

Urgesteine von Agent Orange

Danach enterten die Bisinger Urgesteine von Agent Orange die Bühne, wobei es sich bei den Jungs eigentlich um alte Hasen des Hard Rock und Heavy Metal handelt. Erstaunlich frisch und unverbraucht präsentierte sich der Sechser am Samstagabend und bewies, dass man sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht abgenutzt hat. Dem Kult-Intro der Band folgte gleich ein Mitmach-Song für die Fans, als Agent Orange bekannt gaben, dass sie „Back on the Road“ sind. Nach diesem Rock’n’Roll-Kracher, der nur die Richtung „geradeaus“ kannte, outete sich Sänger Udo Welz als „Smalltown Dreamer“.

Brettharte Akzente

Im weiteren Verlauf des Konzerts setzte die Truppe immer wieder bei den brettharten Elementen Akzente, aber die Titel hatten Ecken und Kanten und boten insgesamt viel Abwechslung. Bei „Love Games“, „TV Prisoner“ und „Dirty Secrets“ waren Keyboard- beziehungsweise Pianoklänge zu vernehmen, und die zweistimmigen Gitarrenläufe stachen bei diversen Titeln ebenfalls hervor. Wie unter anderem bei „Just Do It“, wieder vom Keyboard veredelt, sorgten die beiden Gitarren zusammen mit dem E-Bass jedoch auch hin und wieder einfach nur für einen voluminösen Sound, der sich in die Gehörgänge der Zuhörer wälzte.

Die Ballade „Back Into The Future“ zog gegen Ende etwas an, und „Three Times the Sun“, ein mächtiger Powersong, und der Kulthit „Spiderwoman“ durften natürlich nicht fehlen, wobei letzt genannter Titel im Midtempobereich angesiedelt war, aber wieder mit einer beeindruckenden Klangfülle daherkam und später orchestral anmutete. Weiter bezeichnete sich die Band als „Streetgang“, wobei der gleichnamige kernige Rocksong von ruhigen Momenten und fast sphärischen Klängen durchzogen war. Die Fans sangen bei den Liedern teils begeistert mit.

Headliner: Rebellious Spirit

Headliner des Abends war die Crossover-Band Rebellious Spirit aus Bisingen mit ihrer Mischung aus traditionellen Klängen und moderneren Formen des Rock und Metal. Das Quartett hatte die Meute mit der fetzigen Abgeh-Nummer „Wish For“ sofort auf seiner Seite. Es folgte mit „Up“ ein weiterer Knaller mit Stampferqualitäten, und anschließend servierte man mit „Look What“ noch ein „fettes Brett“, wobei den etwas schnelleren Passagen ein ruhiger, dezenter Beginn vorausging. Das Publikum hüpfte und sang ausgelassen mit.

Das teils treibende, mit einer schönen Gitarrenmelodie versehene „Give it a Try“ wusste durch den ebenfalls schön melodischen Gesang, teils mehrstimmig, zu überzeugen, hier wurde wieder mitgesungen und – geklatscht. „After All“ erinnerte anfangs an „Warriors of the World“ von Manowar und animierte die Musiker selbst zum Headbangen. Die Fans sangen einige Passagen alleine.

Covern können sie auch

Bei den Coversongs „What I’ve done“ von Linkin Park und „Bring me to Life“ von Evanescence unterstrichen die Musiker, dass sie auch in der Lage sind, Hits anderer Bands prima nachzuspielen, wobei beim zweiten Coversong Sängerin Nadine Schieber auf der Bühne wirbelte, mit ihrer tollen Stimme überzeugte und auch die anderen Sänger der Truppe zur Höchstleistung antrieb.

Bombastisches Finale

Bei „Obsession“ durfte im Publikum wieder gehüpft werden, das leicht treibende Werk mit einem prima Gitarrensolo mündete in ein bombastisches Finale. Nach einer Schlagzeugeinlage folgte „Alright“ mit balladesken Momenten, aber auch harten Passagen, wohingegen beim keyboardlastigen Folgesong aus der Ballade „In My Dreams“ eine amtliche Powerballade wurde. Hier bewies Sänger Jannik Fischer viel Gefühl.

Angereichert wurde der Auftritt von Rebellious Spirit durch die Metal-Version des aktuellen Pop-Hits „Sweet but Psycho“ – wieder mit Nadine Schieber am Mikro und hüpfendem Publikum – sowie Masken bei einer der Zugaben. Immer wieder wurde das Publikum zum Mitmachen animiert, und die Meute zeigte sich textsicher.

