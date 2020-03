In italienischen Städten wird in diesen Tagen der Corona-Epidemie regelmäßig von Balkon zu Balkon gesungen. Im ländlichen Raum ist das wegen der größeren Entfernungen zum Balkon des Nachbars eher schwierig.

Eine neue Form des Frischluftsingens

Dennoch haben sich die Macher von „Stetten singt“ jetzt von den Italienern inspirieren lassen und habe die ursprünglich Absage ihres Monatstreffens revidiert, um stattdessen eine neue Form des Frischluftsingens zu pflegen: „Stetten singt“ an diesem Mittwoch im Klostergarten.

Premiere an diesem Mittwochnachmittag

„Wenn uns das neuartige Virus zur Vorsicht zwingt, sind neue Formen gefragt, die vor der Vereinsamung schützen“, schreibt Alfred Schmid von den „Stetten singt“-Organisatoren. „Wir haben uns überlegt, dass ein Spaziergang im Klostergarten, bei dem auch gesungen werden kann, ein kleiner Beitrag sein kann. Vielleicht erfährt man in diesem Zusammenhang auch von Personen, die Hilfe in der aktuellen Situation benötigen, die dann gegebenenfalls vermittelt werden kann. Wer mitmachen will, kommt am Mittwoch, 18. März, von 15 bis 16 Uhr in den Klostergarten. Manfred König wird mit seinem Akkordeon dabei sein. Ein paar Stühle, die in gebührendem Abstand im Garten verteilt stehen werden, laden zum Verweilen ein. „Mit ein paar Liedern im Ohr und ein bisschen frischer Luft in der Lunge werden die nächsten Tage wieder erträglicher“, heißt es in der Einladung. Und: Eine Wiederholung dieses musikalischen Spaziergangs sei nicht ausgeschlossen.

