Rangendingen RBS Wave stellt Wassernetz auf den Prüfstand

Rangendingen / Von Melanie Steitz

Rangendingen bekämpft Wasserverluste. Die Lösch- und Druckverhältnisse des Versorgungsnetzes sind teilweise schlecht.

Die Wasserversorgung in Rangendingen steht auf dem Prüfstand: Einen ganzen Maßnahmenkatalog, wie diese erheblich verbessert werden kann, präsentierte Micha Astfalk am Montagabend in der Gemeinderatssitzung. Astfalk, Mitarbeiter des Stuttgarter Ingenieurbüros RBS Wave, ist Experte fürs Projekt Netzmanagement zuständig.

Er stellte die Ergebnisse der von der Gemeinde beauftragten Berechnung und Analyse des Ortsnetzes aber nicht allein vor. RBS-Teamleiter Esad Osmancevic war mit ihm angereist und ging im anschließenden Dialog mit Ratsmitgliedern ebenfalls auf Fragen ein.

Nur einige kleine Schwachstellen

„Wir haben wenig Wasserverluste“, unterstrich Bürgermeister Johann Widmaier. Das Wasserversorgungsnetz sei gut und habe „nur einige kleine Schwachstellen“. „Die müssen wir natürlich angehen“, sagte der Bürgermeister. So sprach sich das Gremium schließlich einstimmig dafür aus, RBS Wave mit der Ausarbeitung eines Löschwasser- und Spülkonzepts zu beauftragen. Außerdem werden die von ihnen vorgeschlagenen Baumaßnahmen, um den Druck im Versorgungsnetz zu erhöhen, damit das Wasser besser fließt, umgehend verfolgt: Das Büro Renner soll dies alles planen und die Bauleitung für die Projekte übernehmen.

Aufgrund der Berechnungen und konkreten Druck- und Durchflussmessungen – letztere fanden vom 7. bis 9. Mai statt – ziehen die RBS-Experten folgendes Resümee: die Wasserverluste in Rangendingen und Bietenhausen sind gering, in Höfendorf mittel ausgeprägt. „Hydraulisch gesehen befindet sich das Wasserrohrnetz der Gemeinde Rangendingen im guten Zustand“, versichert Astfalk aber. Also alles in Butter? Nicht ganz. In der Hochzone Bietenhausen kann die Entnahme von Löschwasser von 48 Kubikmetern pro Stunde selbst bei einer Druckabsenkung auf ein Bar nicht aus Hydranten im Bereich des Hochpunkts erfolgen. In allen anderen eingeteilten Gebieten ist dies möglich.

Neben dieser Netzhydraulik wurde auch die Reduzierung von Wasserverlusten thematisiert. RBS Wave schlug vor, das Rohrnetz ständig zu überwachen, denn Leckstellen entstünden laufend neu und eben unerwartet. Auch gezielte Spülungen sollten im Netz vorgenommen werden, um die geringen Fließgeschwindigkeiten zu verbessern.

RBS Wave schlug auch vor, zunächst ein Löschwasserkonzept zu erstellen und dieses mit der örtlichen Feuerwehr sowie der zuständigen Behörde abzusprechen. Das Spülkonzept arbeiten dann Experten von RBS aus. Ebenso nötig seien ein Rehabilitationskonzept für das Wasserrohrnetz und die Strategie zur Wasserverlustbekämpfung. Ein systematischer, sukzessiver Austausch der Leitungen im Zuge der Straßen- und Tiefbaumaßnahmen verbessert die Situation zusätzlich. Außerdem empfahlen die RBS-Spezialisten, einen Plan auszuarbeiten, der aufzeigt, wie Hydranten, Armaturen und Sonderbauwerke instand gehalten werden können.

Langfristige Investitionen, darunter der Austausch von Leitungen könnten insgesamt 720 500 Euro betragen, rechnet die RBS Wave vor. Das macht 435 500 Euro für Rangendingen, 187 000 Euro für Höfendorf und 98 000 Euro für Bietenhausen. Dieser Betrag wird über mehrere Jahre gestreckt.