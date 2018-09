Hechingen Rauchbomben bei der Fasnet gehen gar nicht

Hechingen / Von Eugen Pflumm

Mit Fasnetsthemen beschäftigte sich die 21. Brauchtumertagung der schwäbisch-alemannischen Narren in Stetten/Hechingen.

Als guter Gastgeber für die Arbeitsgemeinschaft der schwäbisch-alemannischen Narrenvereinigungen und -verbände erwies sich der Narrenfreundschaftsring Zollern-Alb. Rund 60 Vertreter aus den Verbänden vom Bodensee über den Schwarzwald bis hin zu der Ortenau kamen nach Stetten, wo in den Räumen der ehemaligen Klosteranlage eine umfangreiche Tagesordnung abgearbeitet wurde.

Empfangen hat die Tagungsteilnehmer der Brauchtumssprecher des Gastgebers, Axel Fischer aus Stetten. Der Chef des Narrenfreundschaftsringes Zollern-Alb, Walter Sieber aus Benzingen, freute sich über die „absolut hochkarätige Besetzung“ der 21. Brauchtumertagung. Er erwähnte den sich aus seiner Sicht derzeit schnell ändernden Stellenwert der Fasnet, was die Arbeit der Brauchtumer immer wichtiger und wertvoller mache. Bürgermeister Philipp Hahn bezeichnete die Gesamtstadt Hechingen als „Narrennest par excellence“. Er würdigte die Arbeit der Brauchtumer als „schwierige Aufgabe“. Schließlich gelte es, einen Weg zu finden zwischen Tradition und Moderne, zwischen lebendiger gelebter Brauchtumsausübung und den Ansprüchen der heutigen Freizeit- und Spaßgesellschaft. Stettens Ortsvorsteher Hannes Reis umriss danach die 750-jährige Klostergeschichte, den Weg der Anlage zum heutigen Tagungsgebäude und die Arbeit des Fördervereins.

Breiten Raum nahm die Debatte über die Gestaltung von Brauchtumsabenden ein. Ist ein großes Zelt, eine Zeltstadt, eine Halle oder die Abwicklung im Freien am besten? So lautet eine der zentralen Fragen. In diesem Zusammenhang kamen auch die bei allen Verbänden auftretenden Probleme mit nicht organisierten Hexengruppen, auch bei Umzügen, zur Sprache. Man war sich schließlich einig, dass die Qualität der Umzüge für die Zuschauer gewahrt werden müsse.

Als „nicht hinnehmbar“ eingestuft wurde von den Tagungsteilnehmern das Mitführen und Zünden von Pyrotechnik und Rauchbomben. Auch hier zieht sich das Problem quer durch alle Narrenverbände hindurch. Besonders die an Asthma leidenden Narren und Zuschauer seien die Leidtragenden, war man sich einig. Es wurde empfohlen, durch persönliche Ansprachen für mehr Verständnis zu werben.

Mit der Einladung zur Brauchtumertagung 2019, die vom Närrischen Freundschaftsring Neckar-Gäu ausgerichtet wird, endete die Veranstaltung.