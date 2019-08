Der Nachwuchs demonstriert laut: Die „Fridays for Future“-Bewegung ist auch in Zauberwatz angekommen.

Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut – so tönte es am Freitagvormittag laut durch Zauberwatz. Ja, auch in der Ferienspielstadt gab es eine „Fridays for Future“-Demonstration! Auf Plakaten wurden die Zaungäste unter anderem aufgefordert: Macht’s wie die Kinder: werdet erwachsen. Auch wurde darauf hingewiesen: Wir haben nur diese eine Welt, lasst uns gemeinsam handeln – für reine Luft, sauberes Wasser und Respekt gegenüber der Natur. Denn es wissen schon die kleinen Klimaschützer: Es ist billiger, die Erde zu schützen, als sie später zu reparieren.

Die Teilnahme an der Demo war natürlich höchst freiwillig. Und so zogen es viele andere kleine Zauberwatzler vor, sich von ihren hart erarbeiteten Hecheln einen Kinobesuch zu gönnen oder an einem Ausflug in den Kletterpark teilzunehmen.

Hechingens Bürgermeister empfängt den Zauberrat

Ein ganz entscheidender Unterschied zwischen dem „echten” Hechinger Gemeinderat und dem Ratzgiwatz-Gemeinderat 2019 sticht sofort ins Auge: Es gibt ausschließlich Stadträtinnen – mit Ausnahme von Bürgermeister Leon Komora. Am Mittwoch empfing Bürgermeister Philipp Hahn das junge Gremium im Ratssaal zum gegenseitigen Austausch. Und erfuhr, was der Zauberwatz-Rat so alles plant: Von den Steuern werden Getränke zum hochgelobten Mittagessen serviert und Ausflüge unterstützt.

Dann war die Reihe an Philipp Hahn, der erläuterte, was ein Bürgermeister für Aufgaben hat. Entsprechend der Süddeutschen Ratsverfassung sind dies in Baden-Württemberg der Vorsitz im Gemeinderat, die Leitung der Verwaltung und die Repräsentation der Stadt. Der Bau einer tollen Rutsche im Hallen-Freibad, das wäre zum Beispiel eine Angelegenheit für den Gemeinderat. Und um den Betrieb des Schwimmbads, der Stadtwerke, des Betriebshofes, der Kindergärten, Büros etc. aufrecht zu erhalten, dafür arbeiten rund 320 Mitarbeiter bei der Stadt Hechingen.

Wie alt ist eigentlich das Hechinger Rathaus?

Neugierig stellten die Jungstadträte Fragen: Wie lange er schon Bürgermeister sei (ein Jahr), ob er schon einmal in Berlin gewesen sei (ja, als Büroleiter eines Bundestagsabgeordneten) oder wie alt das Rathaus ist (Einweihung 1958) wollten die Kinder wissen. Und ob er Anime, also japanische Zeichentrickfilme, möge. Da musste der Bürgermeister passen, konnte die Kinder aber in Staunen versetzen, als er berichtete, dass er in Tokio im Rahmen des Studiums ein Praktikum absolviert hat.

Zum Abschluss lud Philipp Hahn die Räte noch in sein Büro ein.

